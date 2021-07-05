Об этом сообщили в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Инцидент произошел вечером 3 июля на Мануйловском пляже (бывший Воронцовский).

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Детали от полиции

Медики определенное время пытались спасти пострадавшего, однако это было безрезультатно. После смерти, врачи сообщили в полицию.

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении. Но до сих пор продолжаются следственные действия.

Сейчас пытаются установить лиц, причастных к этому преступлению. Если их найдут, им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Что пишут СМИ

"Информатор" сообщает, что потерпевшего ударили несколько раз кулаком по голове.

Затем его госпитализировали в больницу Мечникова в состоянии комы.

Медики диагностировали сотрясение мозга 3 степени и перелом черепа.

Также анонимные источники сообщили, что злоумышленник был пассажиром Audi A5.

Однако, когда его нашли, подозреваемого уже там не было.

Также в сети появилось видео этой драки. На нем видно стычку между несколькими людьми в плавках. Запись длится примерно 13 секунд. Все это время один мужчина уже лежит на земле.

Мы не рекомендуем смотреть эту запись людям со слабыми нервами, поскольку там присутствуют сцены насилия (18+).

Драка на Мануйловском пляже в Днепре: видео телеграма "Ху**ый Днепр"

Обратите внимание! На Голубых озерах в Днепропетровской области пес сотрудника службы охраны набросился на мужчину, который отдыхал на пляже. Это произошло в момент конфликта отдыхающего и охранника.