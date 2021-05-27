По данным Нацагентства по борьбе с преступностью, 2 партии наркотиков были расфасованы в водонепроницаемые пакеты. Также они были прикреплены к спасательным жилетам.

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Какова стоимость "находки"

После того как прохожие нашли пакеты, они вызвали полицию. По предварительной информации, общий вес наркотиков составляет 960 килограммов.

В Великобритании такое количество кокаина можно было бы продать примерно за 80 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 3,1 миллиарда гривен.



В Великобритании на пляже нашли кокаин / Фото NCA

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По данным правоохранителей, наркотик изготовили в Южной Америке. Однако, пока непонятно, каким образом он попал на пляж и куда его планировали доставить.

Однако, в Нацагентстве по борьбе с преступностью предположили, что потеря партии наркотиков такого размера нанесет серьезный удар по привлеченным преступным сетям.