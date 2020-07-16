На каких пляжах Киева можно купаться: список
Городские пляжи Киева проверили на возможность комфортного и безопасного отдыха на них. Сейчас купаться можно на девяти пляжах, еще на четырех этого не рекомендуют, а на одном – категорически запретили.
По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды обновили текущие статусы муниципальных пляжей Киева, сообщили в фейсбуке КП "Плесо".
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В зависимости от состояния воды, пляжам присвоили один из трех возможных статусов.
Зеленый флаг, который означает купание без ограничений, вывесили на таких пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Центральный";
- "Троещина";
- "Черторой";
- "Галерный".
Желтый флаг, который означает, что купаться временно не рекомендовано, на пляжах:
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Вербный";
- "Пуща-Водица".
Красный флаг, который означает, что купаться запрещено
Установили на пляже "Предместная Слободка". Причина: там зафиксировали отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
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Какими были результаты предыдущих исследований
- Мэр Киева Виталий Кличко 13 июля сообщил, что городская власть не рекомендует купаться на всех пляжах столицы.
- Все из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве. После них обнаружили завышенные показатели кишечной палочки.
- Для возврата показателей к нормальному значению нужно было 3-4 дня.