Городские пляжи Киева проверили на возможность комфортного и безопасного отдыха на них. Сейчас купаться можно на девяти пляжах, еще на четырех этого не рекомендуют, а на одном – категорически запретили.

По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды обновили текущие статусы муниципальных пляжей Киева, сообщили в фейсбуке КП "Плесо". Советуем ознакомиться Где искупаться в Киеве: список открытых и закрытых бассейнов В зависимости от состояния воды, пляжам присвоили один из трех возможных статусов. Зеленый флаг, который означает купание без ограничений, вывесили на таких пляжах: "Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Центральный";

"Троещина";

"Черторой";

"Галерный". Желтый флаг, который означает, что купаться временно не рекомендовано, на пляжах: "Радуга";

"Тельбин";

"Вербный";

"Пуща-Водица". Красный флаг, который означает, что купаться запрещено Установили на пляже "Предместная Слободка". Причина: там зафиксировали отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы. Читайте также Реально ли в Украине найти безлюдные пляжи и дешевое жилье: секреты туристки Какими были результаты предыдущих исследований Мэр Киева Виталий Кличко 13 июля сообщил, что городская власть не рекомендует купаться на всех пляжах столицы.

Все из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве. После них обнаружили завышенные показатели кишечной палочки.

Для возврата показателей к нормальному значению нужно было 3-4 дня.