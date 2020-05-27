Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Пляжи Киева готовят к открытию: какие ограничения там будут действовать

- Читати новину українською
Пляжи Киева готовят к открытию: какие будут ограничения
Киевские пляжи готовят к летнему сезону / bodolife

В Киеве коммунальное предприятие "Плесо" готовит для посетителей 14 пляжей и 18 зон отдыха. Ранее городской глава Виталий Кличко сообщил, что пляжи и зоны возле водоемов планируют открыть с 1 июня.

Перед открытием пляжи проверят

Сейчас коммунальщики ждут рекомендации от чрезвычайников и Госпродпотребслужбы. Об этом в эфире "Громадского радио" сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко.

К теме В Киеве планируют открыть пляжи 1 июня: безопасно ли купаться

Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания относительно дополнительных мер и ограничений, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах,
– сообщил Логвиненко.

Перед тем, как люди придут отдыхать на пляжи, они пройдут проверку соответствующих служб.

Что говорил Кличко об открытии пляжей

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, пляжи и зоны отдыха у воды планируют открыть на следующем этапе ослабления карантинных ограничений – с 1 июня.

Минздрав о пляжном сезоне

В Минздраве с 1 июня заявили о намерении открыть бассейны и спортзалы. О конкретной дате открытия пляжей пока не говорилось. Однако, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это может произойти достаточно быстро.

Какие ограничения будут действовать на пляжах: коротко

  • Люди старше 60 лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.
  • Необходимо держать дистанцию от других людей – не меньше, чем 2 метра.
  • Следует обязательно соблюдать правила личной гигиены.
  • Обслуживающий персонал должен использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Киева Новости Украины Плавание Виктор Ляшко Виталий Кличко Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Отдых
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Чипование и уничтожение людей: откуда берутся сторонники теории заговоров и как с ними общаться?
26 мая , 22:00 Чипование и уничтожение людей: откуда берутся сторонники теории заговоров и как с ними общаться?
Уляна Супрун
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк