Пляжи Киева готовят к открытию: какие ограничения там будут действовать
В Киеве коммунальное предприятие "Плесо" готовит для посетителей 14 пляжей и 18 зон отдыха. Ранее городской глава Виталий Кличко сообщил, что пляжи и зоны возле водоемов планируют открыть с 1 июня.
Перед открытием пляжи проверят
Сейчас коммунальщики ждут рекомендации от чрезвычайников и Госпродпотребслужбы. Об этом в эфире "Громадского радио" сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко.
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Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания относительно дополнительных мер и ограничений, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах,
– сообщил Логвиненко.
Перед тем, как люди придут отдыхать на пляжи, они пройдут проверку соответствующих служб.
Что говорил Кличко об открытии пляжей
Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, пляжи и зоны отдыха у воды планируют открыть на следующем этапе ослабления карантинных ограничений – с 1 июня.
Минздрав о пляжном сезоне
В Минздраве с 1 июня заявили о намерении открыть бассейны и спортзалы. О конкретной дате открытия пляжей пока не говорилось. Однако, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это может произойти достаточно быстро.
Какие ограничения будут действовать на пляжах: коротко
- Люди старше 60 лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.
- Необходимо держать дистанцию от других людей – не меньше, чем 2 метра.
- Следует обязательно соблюдать правила личной гигиены.
- Обслуживающий персонал должен использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.