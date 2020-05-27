Пляжи Киева готовят к открытию: какие ограничения там будут действовать

В Киеве коммунальное предприятие "Плесо" готовит для посетителей 14 пляжей и 18 зон отдыха. Ранее городской глава Виталий Кличко сообщил, что пляжи и зоны возле водоемов планируют открыть с 1 июня.

Перед открытием пляжи проверят

Сейчас коммунальщики ждут рекомендации от чрезвычайников и Госпродпотребслужбы. Об этом в эфире "Громадского радио" сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко.

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Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания относительно дополнительных мер и ограничений, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах,

– сообщил Логвиненко.

Перед тем, как люди придут отдыхать на пляжи, они пройдут проверку соответствующих служб.

Что говорил Кличко об открытии пляжей

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, пляжи и зоны отдыха у воды планируют открыть на следующем этапе ослабления карантинных ограничений – с 1 июня.

Минздрав о пляжном сезоне

В Минздраве с 1 июня заявили о намерении открыть бассейны и спортзалы. О конкретной дате открытия пляжей пока не говорилось. Однако, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это может произойти достаточно быстро.

Какие ограничения будут действовать на пляжах: коротко