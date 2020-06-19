Пляжи Киева открыли для купания
Городские пляжи в Киеве уже открыли для купания. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дала на это разрешение.
Пляжи столицы открыли
Городские пляжи столицы открыли для купания, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.
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В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания,
– сообщил Кличко.
По его словам, с подробным списком можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".
Мэр Киева отметил, что воду проверили лабораторно. Исследовали качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах. Все соответствует требованиям.
Обновление пляжей и их международные награды
Также Кличко напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей. Они стали удобнее для людей с инвалидностью.
Также возросло количество киевских пляжей, которые получили международную награду "Голубой флаг". Это означает, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности.
Кличко подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся, поэтому нужно соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзеры.
Как соблюдают меры безопасности в КП "Плесо"
Для предотвращения распространения COVID-19 работники дезинфицируют дважды в день
- скамьи для сидения;
- кабинки для переодевания;
- души;
- детские и спортивные площадки.