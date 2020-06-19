Городские пляжи в Киеве уже открыли для купания. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дала на это разрешение.

Пляжи столицы открыли

Городские пляжи столицы открыли для купания, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

Читайте также COVID-19 в Киеве: еще 59 человек заболели, 1 человек умер

В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания,

– сообщил Кличко.

По его словам, с подробным списком можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".

Мэр Киева отметил, что воду проверили лабораторно. Исследовали качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах. Все соответствует требованиям.

Обновление пляжей и их международные награды

Также Кличко напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей. Они стали удобнее для людей с инвалидностью.

Также возросло количество киевских пляжей, которые получили международную награду "Голубой флаг". Это означает, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности.

Кличко подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся, поэтому нужно соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзеры.

Важно! Ранее купаться на городских пляжах Киева было запрещено, поскольку не было разрешения Госпродпотребслужбы. Однако люди часто нарушали карантинные ограничения.

Как соблюдают меры безопасности в КП "Плесо"

Для предотвращения распространения COVID-19 работники дезинфицируют дважды в день

скамьи для сидения;

кабинки для переодевания;

души;

детские и спортивные площадки.