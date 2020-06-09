Несмотря на карантинные ограничения украинцы на выходных активно отправились отдыхать к водоемам. В Киеве и в Одессе пляжи были переполнены отдыхающими, которые не соблюдали безопасную дистанцию и не носили маски.

Переповнені пляжі у Києві

Сонячна погода сприяла киянам і вони масово відправитися відпочивати на міські пляжі біля Дніпра. Вчора, 8 червня, на Оболоні на одному з пляжів було дуже багато людей, попри те, що водойма не призначена для купання, пише "Типичный Киев" у фейсбуці.

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При цьому відпочивальники зовсім не дотримувались карантинних обмежень – забули про соціальну дистанцію у 1,5 метра, були без масок і рукавичок. Люди кажуть, що в спеку одягати захисні засоби просто неможливо, бо в них ще важче дихати.



Переповнений пляж у Києві / фото Типичный Киев



Кияни масово вирушили на пляжі попри карантин / фото 44.ua

Розпал сезону в Одесі

В Одесі попри карантин на пляжах також збираються сотні відпочивальників. Люди засмагають, купаються в Чорному морі, грають в різні ігри на березі. Також на пляжах є вже й продавці, які пропонують домашню пахлаву, рибу, морепродукти тощо.

Переповнені відпочивальниками пляжі Одеси / фото УСИ

Відпочивальники на пляжі Одеси: відео з фейсбука

МОЗ не рекомендує купатися в Одесі: чому

Міністерство охорони здоров'я провело моніторинг морської води і виявилось, що на одеських пляжах проби не відповідають нормі. Тому українців закликали поки відмовитись від купання в Чорному морі на пляжах Одеси.

"За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам", – наголосили в МОЗ.