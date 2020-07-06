Почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку
Все пляжи Одессы проверили на соответствие микробиологическим нормам. В результате почти везде нашли кишечную палочку.
Лабораторный центр Минздрава взял пробы воды со всех пляжей Одессы, сообщает "Думская".
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Результаты исследований неутешительны – морская вода не соответствует микробиологическим нормам. Почти везде обнаружили кишечную палочку. Хуже всего, что море в Одессе загрязнено даже в 50 метрах от берега.
Самой чистой является вода на пляже "Ланжерон", возле которого в 2019 году затонул танкер.
Таковы результаты анализов за 30 июня. Воду проверяют еженедельно. В очередной раз образцы отобрали 6 июля, результаты будут известны 10 июля. По мнению специалистов, на результаты влияет погода и количество туристов.
Результаты проверок пляжей Одессы: смотрите видео
Что известно о кишечной палочке?Передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Кроме того, ее можно подхватить, употребляя некачественную еду или загрязненную воду.
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Отдых в Одессе
- Уже несколько недель на пляжах Одессы и области фиксируют настоящий ажиотаж среди отдыхающих.
- Люди массово не соблюдают норм социальной дистанции и не надевают защитные маски.
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