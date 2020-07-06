Все пляжи Одессы проверили на соответствие микробиологическим нормам. В результате почти везде нашли кишечную палочку.

Лабораторный центр Минздрава взял пробы воды со всех пляжей Одессы, сообщает "Думская".

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Результаты исследований неутешительны – морская вода не соответствует микробиологическим нормам. Почти везде обнаружили кишечную палочку. Хуже всего, что море в Одессе загрязнено даже в 50 метрах от берега.

Самой чистой является вода на пляже "Ланжерон", возле которого в 2019 году затонул танкер.

Таковы результаты анализов за 30 июня. Воду проверяют еженедельно. В очередной раз образцы отобрали 6 июля, результаты будут известны 10 июля. По мнению специалистов, на результаты влияет погода и количество туристов.

Результаты проверок пляжей Одессы: смотрите видео

Обратите внимание! На пляже "Ланжерон" 5 июля искупался президент Владимир Зеленский.

Что известно о кишечной палочке? Передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Кроме того, ее можно подхватить, употребляя некачественную еду или загрязненную воду.

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