Где в Украине не стоит купаться
В частности, под запретом для купания оказался ряд известных киевских водных локаций. Отдыхающим там рекомендуют проводить время только на 3 пляжах: "Вербное", "Пуща-Водица" и "Галерный".
Заметьте Не лезьте за венком в воду и осторожно с костром: советы ГСЧС перед празднованием Ивана Купала
Где в Киеве купаться не рекомендуют
Согласно химическим показателям, в Министерстве здравоохранения рекомендуют людям отказаться от отдыха на таких пляжах:
- "Венеция";
- "Молодежный";
- "Детский";
- "Предместная Слободка";
- "Золотой";
- "Радуга";
- "Центральный";
- "Тельбин";
- "Радуга";
- "Черторой";
- "Троещина".
В Украине по состоянию на 2 июля советуют не посещать такие речные пляжи:
- Буковина: Черновицкий городской пляж;
- Черниговская область: городской пляж в городе Притуки;
- Хмельницкая область: городской пляж в городе Староконстантинов;
- Тернополь: тернопольский городской пляж;
- Ровно: городской пляж;
- Ровненская область: пляж "Обаров-Инвест" в селе Обаров;
- Полтава: пляж Подольского района, "Плесо", пляж Шевченковского района, пляж Киевского района;
- Полтавская область: центральный городской пляж в городе Кременчуг;
- Николаевская область: городской пляж в Новой Одессе, "Радуга" в Первомайске;
- Луганская область: городской пляж в Старобельске;
- Запорожье: пляж "Правый берег";
- Запорожская область: пляж "Солнечный" в Энергодаре;
- Житомирская область: "Пляжный" в Бердичеве, городской пляж имени Максима Горького в Коростене;
- Днепропетровская область: детский пляж КП ККП в Новомосковске;
- Волынская область: городской пляж в Ковеле.
В Украине по состоянию на 2 июля советуют не отдыхать на таких морских пляжах:
- Херсонская область: городской пляж в Черноморске;
- Николаев: пляжи "Чайка" и "Прибой";
- Донецкая область: пляжи "Левобережный", городской пляж Приморского района, "Песчаный" в Мариуполе, пляж общественный Мелекинского сельского совета в селе Мелекино, общественный пляж в селе Юрьевка, пляж общественный поселка городского типа Ялта.
- Одесская область: пляжи в Центральном и Солнечном районах Затоки.