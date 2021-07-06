Опасные пляжи: где в Украине нельзя купаться

В Украине активно продолжается пляжный сезон. Люди охотно отдыхают на берегах рек и морей. В то же время в Минздраве предостерегают: не везде безопасно купаться.

Где в Украине не стоит купаться

В частности, под запретом для купания оказался ряд известных киевских водных локаций. Отдыхающим там рекомендуют проводить время только на 3 пляжах: "Вербное", "Пуща-Водица" и "Галерный".

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Где в Киеве купаться не рекомендуют

Согласно химическим показателям, в Министерстве здравоохранения рекомендуют людям отказаться от отдыха на таких пляжах:

"Венеция";

"Молодежный";

"Детский";

"Предместная Слободка";

"Золотой";

"Радуга";

"Центральный";

"Тельбин";

"Радуга";

"Черторой";

"Троещина".

В Украине по состоянию на 2 июля советуют не посещать такие речные пляжи:

Буковина: Черновицкий городской пляж;

Черниговская область: городской пляж в городе Притуки;

Хмельницкая область: городской пляж в городе Староконстантинов;

Тернополь: тернопольский городской пляж;

Ровно: городской пляж;

Ровненская область: пляж "Обаров-Инвест" в селе Обаров;

Полтава: пляж Подольского района, "Плесо", пляж Шевченковского района, пляж Киевского района;

Полтавская область: центральный городской пляж в городе Кременчуг;

Николаевская область: городской пляж в Новой Одессе, "Радуга" в Первомайске;

Луганская область: городской пляж в Старобельске;

Запорожье: пляж "Правый берег";

Запорожская область: пляж "Солнечный" в Энергодаре;

Житомирская область: "Пляжный" в Бердичеве, городской пляж имени Максима Горького в Коростене;

Днепропетровская область: детский пляж КП ККП в Новомосковске;

Волынская область: городской пляж в Ковеле.

В Украине по состоянию на 2 июля советуют не отдыхать на таких морских пляжах:

Херсонская область: городской пляж в Черноморске;

Николаев: пляжи "Чайка" и "Прибой";

Донецкая область: пляжи "Левобережный", городской пляж Приморского района, "Песчаный" в Мариуполе, пляж общественный Мелекинского сельского совета в селе Мелекино, общественный пляж в селе Юрьевка, пляж общественный поселка городского типа Ялта.

Одесская область: пляжи в Центральном и Солнечном районах Затоки.