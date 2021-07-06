Опасные пляжи: где в Украине нельзя купаться

6 июля 2021 , 16:16
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Источник:

Центр общественного здоровья Минздрава Украины

В Украине активно продолжается пляжный сезон. Люди охотно отдыхают на берегах рек и морей. В то же время в Минздраве предостерегают: не везде безопасно купаться.

Где в Украине не стоит купаться

В частности, под запретом для купания оказался ряд известных киевских водных локаций. Отдыхающим там рекомендуют проводить время только на 3 пляжах: "Вербное", "Пуща-Водица" и "Галерный".

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Где в Киеве купаться не рекомендуют

Согласно химическим показателям, в Министерстве здравоохранения рекомендуют людям отказаться от отдыха на таких пляжах:

  • "Венеция";
  • "Молодежный";
  • "Детский";
  • "Предместная Слободка";
  • "Золотой";
  • "Радуга";
  • "Центральный";
  • "Тельбин";
  • "Радуга";
  • "Черторой";
  • "Троещина".

В Украине по состоянию на 2 июля советуют не посещать такие речные пляжи:

  • Буковина: Черновицкий городской пляж;
  • Черниговская область: городской пляж в городе Притуки;
  • Хмельницкая область: городской пляж в городе Староконстантинов;
  • Тернополь: тернопольский городской пляж;
  • Ровно: городской пляж;
  • Ровненская область: пляж "Обаров-Инвест" в селе Обаров;
  • Полтава: пляж Подольского района, "Плесо", пляж Шевченковского района, пляж Киевского района;
  • Полтавская область: центральный городской пляж в городе Кременчуг;
  • Николаевская область: городской пляж в Новой Одессе, "Радуга" в Первомайске;
  • Луганская область: городской пляж в Старобельске;
  • Запорожье: пляж "Правый берег";
  • Запорожская область: пляж "Солнечный" в Энергодаре;
  • Житомирская область: "Пляжный" в Бердичеве, городской пляж имени Максима Горького в Коростене;
  • Днепропетровская область: детский пляж КП ККП в Новомосковске;
  • Волынская область: городской пляж в Ковеле.

В Украине по состоянию на 2 июля советуют не отдыхать на таких морских пляжах:

  • Херсонская область: городской пляж в Черноморске;
  • Николаев: пляжи "Чайка" и "Прибой";
  • Донецкая область: пляжи "Левобережный", городской пляж Приморского района, "Песчаный" в Мариуполе, пляж общественный Мелекинского сельского совета в селе Мелекино, общественный пляж в селе Юрьевка, пляж общественный поселка городского типа Ялта.
  • Одесская область: пляжи в Центральном и Солнечном районах Затоки.
Обратите внимание! Спасатели призывают украинцев быть внимательными и осторожными во время отдыха на водоемах. Только за июнь 2021 года в Украине утонули примерно 200 человек.
Автор: Мар'яна Бекало