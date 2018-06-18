Пляжный сезон в Киеве: стало известно о состоянии готовности мест отдыха

Пляжно-оздоровительный сезон в Киеве официально открылся еще 1 июня. А по состоянию на сегодняшний день готовы к купанию и работают все 13 муниципальных пляжей столицы.

Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора коммунального предприятия "Плесо" Олег Юсипенко, сообщает УНИАН.



Юсипенко уточнил, что в Киеве работают 16 зон отдыха у воды, но без купания. Кроме того, на пляжах работают 150 спасателей на 25 постах. Все спасатели прошли тщательный отбор и готовы к любым нестандартным ситуациям.

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И.о. гендиректора "Плесо" также рассказал, что для улучшения инфраструктуры был осуществлен первый шаг и восстановлены пляжи "Молодежный" и "Венеция" в столичном Гидропарке.



"Через месяц мы будем презентовать нашу водную стратегию до 2025 года, которая покажет наши постепенные шаги для достижения полностью всех наших пляжей, зон отдыха европейских стандартов", – сказал Юсипенко.



Он также отметил, что с начала 2018 начала работу лаборатория "Плесо".

Мы полноценно выдаем протоколы на исследования воды. Мы каждые три дня на наших пляжах отбираем воду. У нас уже есть история воды по всем нашим локациям,

– заявил Юсипенко.

Также он объяснил, почему сейчас на киевских пляжах развеваются флаги желтого цвета.

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"Это мировая практика. Потому что был дождь. И нам нужно 2-3 суток для того, чтобы сделать повторные анализы. Некоторые анализы мы отдали вчера, некоторые сегодня. Результат будет завтра после обеда. И тогда будем менять цвет флагов", – рассказал чиновник.