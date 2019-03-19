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      Плюшка в гнезде ватрушки: в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили позицию врага

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      Противотанковый ракетный комплекс
      Противотанковый ракетный комплекс / milnavigator.tv

      Воины Объединенных сил на Донбассе в ответ на обстрел со стороны противника молниеносно уничтожили укрепленную позицию врага.

      Видео с этим событием опубликовал офицер ВСУ с позывным "Гром" на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Сутки на фронте: украинские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты врага

      Он сообщил, что оператор ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) завел "плюшку прямо в гнездо ватрушки".

      Смотрите видео ответа ВСУ на провокации оккупантов:

      По данным разведки – меткий выстрел уничтожил двоих врагов, пополнив ряды "200-й бригады" оккупантов.

      К сожалению, "Гром" не сообщил, на каком именно участке фронта случилось событие.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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