Плюшка в гнезде ватрушки: в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили позицию врага

Воины Объединенных сил на Донбассе в ответ на обстрел со стороны противника молниеносно уничтожили укрепленную позицию врага.

Видео с этим событием опубликовал офицер ВСУ с позывным "Гром" на своей странице в Facebook.

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Он сообщил, что оператор ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) завел "плюшку прямо в гнездо ватрушки".

Смотрите видео ответа ВСУ на провокации оккупантов:

По данным разведки – меткий выстрел уничтожил двоих врагов, пополнив ряды "200-й бригады" оккупантов.

К сожалению, "Гром" не сообщил, на каком именно участке фронта случилось событие.