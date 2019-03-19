Плюшка в гнезде ватрушки: в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили позицию врага
Воины Объединенных сил на Донбассе в ответ на обстрел со стороны противника молниеносно уничтожили укрепленную позицию врага.
Видео с этим событием опубликовал офицер ВСУ с позывным "Гром" на своей странице в Facebook.
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Он сообщил, что оператор ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) завел "плюшку прямо в гнездо ватрушки".
Смотрите видео ответа ВСУ на провокации оккупантов:
По данным разведки – меткий выстрел уничтожил двоих врагов, пополнив ряды "200-й бригады" оккупантов.
К сожалению, "Гром" не сообщил, на каком именно участке фронта случилось событие.
Источник: 24 канал
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