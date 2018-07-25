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Плодоносные шахты Донбасса: в России обнародовали подробную информацию о вооружении оккупантов

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Каким оружием оккупанты на Донбассе воюют против Украины: обнародованы резонансные факты
Каким оружием оккупанты на Донбассе воюют против Украины: обнародованы резонансные факты / Соцсети

Пророссийские наемники на Донбассе, по утверждению пропаганды Кремля, нашли танковый парк "в угольных шахтах". Также на их вооружении находится и множество другого тяжелого вооружения. Эта информация, которую опубликовало одно из изданий в России, по меньшей мере поможет собрать доказательства об участии России в войне на Востоке Украины.

Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук на своей странице в Facebook.

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"Посмотрите, какой огромный танковый парк обнаружили сепары в угольных шахтах временно оккупированной части украинского Донбасса. Сколько тяжелого вооружения "там находилось". Только танков – 760, в том числе 57 штук Т-80 и даже 3 штуки Т-90. А "Градов", "Ураганов", "Смерчей", огнеметов "Сонцепёк" – не один десяток. Кроме 760 танков, там было обнаружено только тяжелых артиллерийских установок около 500 штук", – подчеркивает политик.

В качестве аргумента он приводит материал в российском издании "Московский комсомолец", где вышеупомянутые данные приводит российский эксперт Игорь Коротченко.

По словам Марчука, с 2006 года он является главным редактором журнала "Национальная оборона" и одновременно – членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации и экспертом-консультантом Общественной палаты РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также имеет много привилегий от министерства обороны РФ и главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ.

"То есть это не просто газетная информация из каких-то инсайдерских источников. Хороший материал для детального изучения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ну и, конечно, для Гааги", – констатирует Марчук.

Так в материале МК со ссылкой на боевиков на Донбассе отмечается, что на их вооружении стоят 69 "Градов", 10 "Ураганов", 5 "Смерчей", 6 "Сонцепёков", около 400 танков Т-64, 300 единиц Т-72, 57 Т-80 и даже 3 Т-90.

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"Количество бронемашин перевалило за 700, а в тяжелых артиллерийских установок у " ополченцев" насчитывается около 500 штук. Иными словами, военный потенциал Донецка теперь можно сравнить со всей мощью Украины, танковый парк которой составляет около 1200 единиц", – говорится в публикации.

Кроме того, автор статьи утверждает, что в первые месяцы войны Донецк и Луганск располагали лишь несколькими бронемашинами, несколькими минометами и проржавевшими автоматами Калашникова, впрочем, очень скоро "ополченцы" обнаружили в угольных шахтах танковый парк, сотни единиц тяжелой артиллерии и т.д., как в Гааге заявлял глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз России Илья Рогачев.

Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Украина – Россия Оружие Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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