Площадка для нового цикла агрессии Кремля: что на Совбезе ООН говорили о "выборах" на Донбассе

На заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит Конституции Украины и Минским соглашениям. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут быть основой для нового цикла агрессии Кремля.

Как отметила Дикарло, несмотря на возражения Украины, подготовка к так называемым "выборам", запланированных на 11 ноября, все еще продолжается.

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"Я хотела бы напомнить, что связанные с выборами вопросы предусмотрены в Минских соглашениях как часть комплексного пакета, и они рассматриваются в рамках действующих переговорных механизмов", – отметила она.

Вместе с тем заместитель генсека ООН выразила предостережение, что любые меры по проведению выборов вне конституционных рамок "будут несовместимы с Минскими соглашениями".

"Ни у кого из нас нет хрустального шара, чтобы взглянуть в будущее... но есть признаки того, что так называемые "выборы" могут служить как стартовая площадка в направлении нового цикла российской вооруженной агрессии", – подчеркнул, со своей стороны, Владимир Ельченко.

Также он отметил, что в реальности незаконные выборы, запланированные на 11 ноября, приведут к тому, что главари вооруженных бандитских формирований окажутся в креслах незаконных органов.

"Это ничто иное как провокация, издевательство над Минскими соглашениями и суверенитетом Украины", – добавил постпред Украины в ООН.

Напомним, во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.