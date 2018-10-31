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      Площадка для нового цикла агрессии Кремля: что на Совбезе ООН говорили о "выборах" на Донбассе

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      В ООН осудили проведение выборов на оккупированном Донбассе
      В ООН осудили проведение выборов на оккупированном Донбассе / Соцсети

      На заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит Конституции Украины и Минским соглашениям. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут быть основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Как отметила Дикарло, несмотря на возражения Украины, подготовка к так называемым "выборам", запланированных на 11 ноября, все еще продолжается.

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      "Я хотела бы напомнить, что связанные с выборами вопросы предусмотрены в Минских соглашениях как часть комплексного пакета, и они рассматриваются в рамках действующих переговорных механизмов", – отметила она.

      Вместе с тем заместитель генсека ООН выразила предостережение, что любые меры по проведению выборов вне конституционных рамок "будут несовместимы с Минскими соглашениями".

      "Ни у кого из нас нет хрустального шара, чтобы взглянуть в будущее... но есть признаки того, что так называемые "выборы" могут служить как стартовая площадка в направлении нового цикла российской вооруженной агрессии", – подчеркнул, со своей стороны, Владимир Ельченко.

      Также он отметил, что в реальности незаконные выборы, запланированные на 11 ноября, приведут к тому, что главари вооруженных бандитских формирований окажутся в креслах незаконных органов.

      "Это ничто иное как провокация, издевательство над Минскими соглашениями и суверенитетом Украины", – добавил постпред Украины в ООН.

      Напомним, во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      "ВЫБОРЫ" НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости политики Новости Украины ООН Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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