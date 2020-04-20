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      Плотно закрыть окна и сидеть дома: в КГГА предупредили киевлян об опасности

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      В Киеве сильный ветер, уровень опасности – желтый / Иллюстративное фото (pixabay)

      В Киеве из-за сильного ветра объявили первый уровень опасности – желтый: в течение суток 20 апреля в столице Украины гидрометцентр прогнозирует порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

      Об этом сообщили на официальном сайте КГГА вечером 19 апреля.

      Важно знать  Киев продолжает находиться в лидерах по уровню загрязнения воздуха: объяснение КГГА

      Опасность сильного ветра сейчас особенно важна, поскольку Киев предыдущие трое суток был в лидерах антирейтинга среди городов мира по показателю загрязненности воздуха.

      Именно буря 16 апреля раздула пожары в районе Чернобыльской зоны и на Житомирщине. Продукты горения загрязнили воздух и с ветром переместились в Киев. 

      Как нужно действовать при сильном ветре

      • Плотно закрыть все окна. Убрать с балконов и лоджий вещи, которые могут выпасть.
      • Лучше оставаться дома, но если уж оказались на улице – следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

      Власти Киева напоминают: продолжается карантин. Поэтому следует соблюдать и противоэпидемиологические рекомендации. Среди них и такая: не выходить из дома без крайней необходимости.

      Что означает "желтый уровень опасности"

      Существует три уровня погодной опасности.

      • Первый – желтый: погодные условия потенциально опасны. Здесь и далее говорится об опасности для людей, зданий и окружающей среды. В этих условиях рекомендуют быть внимательным и осторожным, чтобы избегать опасности.
         
      • Второй уровень – оранжевый: погодные условия опасны. Причем эта опасность реальна, а не лишь потенциальная. В этих условиях следует быть крайне осторожным.
         
      • И третий, самый высокий – красный: погодные условия крайне опасны. Здесь уже говорится об опасности для жизни людей и угрозе масштабных разрушений. В этих условиях нужно искать укрытия или выйти из зоны действия опасных погодных условий.

      Загрязнение воздуха в Киеве: предыстория

      • Вечером 16 апреля дым от пожаров в Чернобыльской зоне пришел на Киев, в воздухе появились продукты горения.
      • Специализированные сайты показали, что воздух в столице стал самым загрязненным в мире.
      • Киевлянам посоветовали закрыться дома и не отворять окна.
      • Впоследствии в ГСЧС добавили, что загрязненный воздух пришел из Житомирской области – там также были пожары.
      • В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.
      • Важно: власти Киева утверждают, что загрязнение воздуха не является радиационным.


      Как противостоять загрязненному воздуху / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине КГГА Новости Киева
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