Плотно закрыть окна и сидеть дома: в КГГА предупредили киевлян об опасности
В Киеве из-за сильного ветра объявили первый уровень опасности – желтый: в течение суток 20 апреля в столице Украины гидрометцентр прогнозирует порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Об этом сообщили на официальном сайте КГГА вечером 19 апреля.
Важно знать Киев продолжает находиться в лидерах по уровню загрязнения воздуха: объяснение КГГА
Опасность сильного ветра сейчас особенно важна, поскольку Киев предыдущие трое суток был в лидерах антирейтинга среди городов мира по показателю загрязненности воздуха.
Именно буря 16 апреля раздула пожары в районе Чернобыльской зоны и на Житомирщине. Продукты горения загрязнили воздух и с ветром переместились в Киев.
Как нужно действовать при сильном ветре
- Плотно закрыть все окна. Убрать с балконов и лоджий вещи, которые могут выпасть.
- Лучше оставаться дома, но если уж оказались на улице – следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
Власти Киева напоминают: продолжается карантин. Поэтому следует соблюдать и противоэпидемиологические рекомендации. Среди них и такая: не выходить из дома без крайней необходимости.
Что означает "желтый уровень опасности"
Существует три уровня погодной опасности.
- Первый – желтый: погодные условия потенциально опасны. Здесь и далее говорится об опасности для людей, зданий и окружающей среды. В этих условиях рекомендуют быть внимательным и осторожным, чтобы избегать опасности.
- Второй уровень – оранжевый: погодные условия опасны. Причем эта опасность реальна, а не лишь потенциальная. В этих условиях следует быть крайне осторожным.
- И третий, самый высокий – красный: погодные условия крайне опасны. Здесь уже говорится об опасности для жизни людей и угрозе масштабных разрушений. В этих условиях нужно искать укрытия или выйти из зоны действия опасных погодных условий.
Загрязнение воздуха в Киеве: предыстория
- Вечером 16 апреля дым от пожаров в Чернобыльской зоне пришел на Киев, в воздухе появились продукты горения.
- Специализированные сайты показали, что воздух в столице стал самым загрязненным в мире.
- Киевлянам посоветовали закрыться дома и не отворять окна.
- Впоследствии в ГСЧС добавили, что загрязненный воздух пришел из Житомирской области – там также были пожары.
- В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.
- Важно: власти Киева утверждают, что загрязнение воздуха не является радиационным.
Как противостоять загрязненному воздуху / Инфографика 24 канала
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