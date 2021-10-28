Как сообщает СМИ, заседание длилось почти три часа. Журналистов на него не пустили из-за закрытого режима.
Ужасно Изнасилованная дважды, – адвокат о новых деталях убийства 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом
"Защите этого достаточно"
Директора школы спрашивали о том, как учится 13-летний подозреваемый. К тому же суд хотел знать, какие меры принимали для педагогического и психологического воздействия на парня. Якобы для этого были основания.
Как рассказал представитель семьи убитой девочки Артем Донец, для стратегии защиты показаний директора будет достаточно.
Я не могу разглашать суть их объяснений, но в подтверждение нашей позиции в иске о бездействии органов нам этого будет достаточно,
– сказал Донец.
Мать парня все отрицает
Мать 13-летнего подростка Галина Федь рассказала, что вину сына не признает. Она утверждает, что к убийству причастен другой мужчина, который был рядом с ее сыном.
На него всех собак натравили. Его запугали. Там много лжи. А настоящего убийцу они не ищут... Он не настолько подонок, чтобы такое сделать,
– сказала женщина.
По словам представителя потерпевшей семьи Артема Донца, ни один другой мужчина в деле не фигурирует. Он также добавил, что на заседаниях подросток официально не высказывал свою позицию.
Следующее заседание состоится 3 ноября, на нем допросят свидетелей.
Коротко об убийстве Мирославы Третяк
- 28 июля на Харьковщине пропала 6-летняя девочка Мирослава Третяк. На следующий день ее нашли убитой. Тело ребенка нашли в заброшенном здании бывшей пилорамы.
- По подозрению в преступлении задержали 13-летнего соседа Мирославы.
- Впоследствии задержали подозреваемого в убийстве – 13-летнего Богдана Ф. – соседа и друга девочки. Впоследствии подросток признался в совершении этого преступления.
- Подростка отправили в спецприемник для несовершеннолетних.
- 18 октября родные убитой подали иски против семьи подозреваемого, а также государственных органов.
- Они требуют 100 миллионов гривен моральной компенсации, поскольку считают, что к жуткому преступлению привела и бездеятельность власти.