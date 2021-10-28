По делу об убийстве 6-летней Мирославы Третяк допросили директора школы

На Харьковщине допросили руководителя школы, в которой учится подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третяк. У главы образовательного учреждения узнавали о педагогическом влиянии на 13-летнего парня.

Как сообщает СМИ, заседание длилось почти три часа. Журналистов на него не пустили из-за закрытого режима.

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"Защите этого достаточно"

Директора школы спрашивали о том, как учится 13-летний подозреваемый. К тому же суд хотел знать, какие меры принимали для педагогического и психологического воздействия на парня. Якобы для этого были основания.

Как рассказал представитель семьи убитой девочки Артем Донец, для стратегии защиты показаний директора будет достаточно.

Я не могу разглашать суть их объяснений, но в подтверждение нашей позиции в иске о бездействии органов нам этого будет достаточно,

– сказал Донец.

Мать парня все отрицает

Мать 13-летнего подростка Галина Федь рассказала, что вину сына не признает. Она утверждает, что к убийству причастен другой мужчина, который был рядом с ее сыном.

На него всех собак натравили. Его запугали. Там много лжи. А настоящего убийцу они не ищут... Он не настолько подонок, чтобы такое сделать,

– сказала женщина.

По словам представителя потерпевшей семьи Артема Донца, ни один другой мужчина в деле не фигурирует. Он также добавил, что на заседаниях подросток официально не высказывал свою позицию.

Следующее заседание состоится 3 ноября, на нем допросят свидетелей.

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