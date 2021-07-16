Отмечают, что 15 июля люди в своих авто едва выдерживают жару. Однако настойчиво движутся дальше.

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Выехать будет не менее сложно

Такой случай повторяется летом ежегодно. Водители очень медленно продвигаются по дороге.

В заметке пишут, что это из-за жителей из Черноморска, которые едут отдыхать. В комментариях под заметкой отмечают, что на самом деле в Одессу едут люди со всех городов Украины.

Вероятно, возвращаясь домой, отдыхающие образуют такие же пробки.

По дороге от Черноморска до Одессы сильные пробки: видео

Обратите внимание! 15 июля в Одесской области произошел оползень. В результате образовалась огромная яма. Сейчас правая крайняя полоса на этом пути перекрыта. На месте круглосуточно работает 10 единиц техники, которые меняют переувлажненную почву.