Отдыхающие массово едут в Одессу: на трассе возникли огромные пробки – видео
16 июля 2021 , 15:23Читати новину українською
Источник:телеграм "7 канала"
По дороге от Черноморска до Одессы образовалось скопление автомобилей. Оно тянется вдоль нескольких километров. В сети опубликовали видео.
Отмечают, что 15 июля люди в своих авто едва выдерживают жару. Однако настойчиво движутся дальше.
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Выехать будет не менее сложно
Такой случай повторяется летом ежегодно. Водители очень медленно продвигаются по дороге.
В заметке пишут, что это из-за жителей из Черноморска, которые едут отдыхать. В комментариях под заметкой отмечают, что на самом деле в Одессу едут люди со всех городов Украины.
Вероятно, возвращаясь домой, отдыхающие образуют такие же пробки.
По дороге от Черноморска до Одессы сильные пробки: видео