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По двое в масках: как отмечали День победы над нацизмом в Днепре

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День победы над нацизмом в Днепре
День победы над нацизмом в Днепре / Радио Свобода

В Днепре мероприятия ко Дню победы над нацизмом прошли в условиях карантина. Для этого мемориал Вечной Славы огородили турникетом.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Полиция пропускала желающих возложить цветы к памятнику с ограничениями: только по двое людей и обязательно в масках. Если вдруг кто-то был без маски, их выдавала полиция.

Кроме этого, из громкоговорителей звучала информация про карантинные ограничения и правила санитарной безопасности.

В полиции сообщили, что 9 мая порядок обеспечивало более 800 полицейских. А у монументов, посвященных Второй мировой войне, в области выставили усиленные патрули. Все происходило спокойно и без эксцессов.

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Как Украина отмечает 8 и 9 мая

  • В Украине и Европе 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
  • В 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.
  • Также используют термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

Самые распространенные мифы про 9 мая: смотрите видео

 

Автор: Мария Лелека
Теги: Полиция История Новости Украины Новости Днепра 9 мая
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