В Минздраве объяснили, как происходит расчет внесения населенного пункта к определенной карантинной зоне. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал критерии. А также объяснил, почему Киев оказался в зеленой зоне.

При определении зеленой, желтой, красной и оранжевой зон учитывают четыре показателя, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Если область или регион не превышает в течение пяти дней подряд эти 4 показателя, он продолжает оставаться в зеленой зоне,

– отметил Ляшко.

Города, области и районы попадают в зоны по таким критериям:

загруженность коек – не выше, чем 50%;

среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%;

показатель динамики инфицирования.

Если область превышает показатели пять дней подряд хотя бы по одному из них

тогда ее разбивают на административно-территориальные единицы;

после этого оценивают вклад каждой единицы на уровне области в структуру заболеваемости;

в результате определяют отдельные зоны на территории региона.

Почему Киев попал в зеленую зону

По словам Ляшко, в Киеве пока не зафиксировали превышения пять дней подряд по национальным показателям .

. Если это случится – ситуацию оценят эпидемиологи. Тогда могут внедрить дополнительные противоэпидемические меры путем изменения зоны.

Напомним, 31 июля Минздрав поделил Украину на 4 зоны.



Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua

​Подробно Минздрав поделил Украину на зоны: что они предусматривают



Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава