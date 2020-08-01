По каким критериям населенный пункт относят к определенной зоне: объяснение Минздрава
В Минздраве объяснили, как происходит расчет внесения населенного пункта к определенной карантинной зоне. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал критерии. А также объяснил, почему Киев оказался в зеленой зоне.
При определении зеленой, желтой, красной и оранжевой зон учитывают четыре показателя, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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Если область или регион не превышает в течение пяти дней подряд эти 4 показателя, он продолжает оставаться в зеленой зоне,
– отметил Ляшко.
Города, области и районы попадают в зоны по таким критериям:
- загруженность коек – не выше, чем 50%;
- среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%;
- показатель динамики инфицирования.
Если область превышает показатели пять дней подряд хотя бы по одному из них
- тогда ее разбивают на административно-территориальные единицы;
- после этого оценивают вклад каждой единицы на уровне области в структуру заболеваемости;
- в результате определяют отдельные зоны на территории региона.
Почему Киев попал в зеленую зону
- По словам Ляшко, в Киеве пока не зафиксировали превышения пять дней подряд по национальным показателям.
- Если это случится – ситуацию оценят эпидемиологи. Тогда могут внедрить дополнительные противоэпидемические меры путем изменения зоны.
Напомним, 31 июля Минздрав поделил Украину на 4 зоны.
Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua
Подробно Минздрав поделил Украину на зоны: что они предусматривают