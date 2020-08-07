По улицам Киева снова разгуливал голый мужчина. На этот раз незнакомца в "костюме Адама" заметили возле Кловского спуска.

Он уверенно шагал по тротуару и не обращал внимания ни на кого. Новое видео с обнаженным мужчиной на столичных улицах обнародовали в телеграмм-канале "Киев Сейчас", передает 24 канал.

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Прогулка голого мужчины продолжается. Вчера его заметили на Кловской,

– говорится в комментарии к видео.

Голый мужчина продолжает гулять по Киеву: видео 18+

В соцсетях предполагают, что кто-то запустил в столице "голый челендж", впрочем, забыл сообщить об этом другим.

Заметим, что беспечность, с которой обнаженный мужчина гуляет по улицам Киева, поражает. Впервые о голом мужчине на улицах Киева заговорили 5 августа. Тогда он разгуливал, в чем мать родила, по правительственному кварталу.

Не можем утверждать, что это один и тот же человек, но на новом видео особа визуально похожа на ту, которая гуляла по правительственному кварталу. несколько дней назад.