На видео с места видно, что женщины там были в хиджабах и имели зеленые платки на спине. Мужчины размахивали флагами с арабским письмом. Их сопровождали правоохранители.

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Шествие исламистов на Черемушках в Одессе: смотрите видео "Думская"

Что это за мероприятие

Это мероприятие посвящено дню скорби Ашура. Шествием чтят память имама Хусейна, которого убили в 680 году.

Это мероприятие организовали шииты – сторонники течения ислама, которое признало Али ибн Абу Талиба (брата пророка Мухаммеда). Центром таких траурных шествий является город Кербела. Там, по преданию, похоронен Хусейн.

Исламисты идут по Черемушкам: смотрите видео из телеграма "Одесса Сейчас"

Другой праздник мусульман

20 – 23 июля мусульмане начали отмечать Курбан-байрам. Это один из главных праздников в исламе. Поэтому в мечети в городах Украины в начале празднования пришли многие верующие.

В частности, в Киеве они собирались на территории мечети "Ар-Рахма". В этот день туда прибыл Верховный муфтий Ахмед Тамим.