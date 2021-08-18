На видео с места видно, что женщины там были в хиджабах и имели зеленые платки на спине. Мужчины размахивали флагами с арабским письмом. Их сопровождали правоохранители.
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Шествие исламистов на Черемушках в Одессе: смотрите видео "Думская"
Что это за мероприятие
Это мероприятие посвящено дню скорби Ашура. Шествием чтят память имама Хусейна, которого убили в 680 году.
Это мероприятие организовали шииты – сторонники течения ислама, которое признало Али ибн Абу Талиба (брата пророка Мухаммеда). Центром таких траурных шествий является город Кербела. Там, по преданию, похоронен Хусейн.
Исламисты идут по Черемушкам: смотрите видео из телеграма "Одесса Сейчас"
Другой праздник мусульман
20 – 23 июля мусульмане начали отмечать Курбан-байрам. Это один из главных праздников в исламе. Поэтому в мечети в городах Украины в начале празднования пришли многие верующие.
В частности, в Киеве они собирались на территории мечети "Ар-Рахма". В этот день туда прибыл Верховный муфтий Ахмед Тамим.