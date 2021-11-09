Это преимущественно происходит на улице Маяковского. Злоумышленники прячутся в кустах и оттуда запускают землю в авто.

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После остановки дети сбежали в парк

Об этом написал в местном сообществе днепрянин Иван Иванов. Мужчина рассказал, что такое случалось с ним и его другом. Однако жертв таких действий могло быть больше.

Вечером 6 ноября в мой автомобиль были брошены комья земли с таким усилием, что если бы это был не ВАЗ, то были бы вмятины,

– написал мужчина.

Друг автора сообщения после попадания в его авто земли остановился. Тогда он увидел группу детей 12 – 13 лет, которые бежали в парк.

Иван Иванов предположил, что подростки делают это ради развлечения. Однако он отметил, что родителям нужно пристальнее следить за детьми. Ведь они когда-то могут пострадать из-за своих действий.

Другие хулиганы в городе

В мае сообщили, что в Днепре группа подростков пришла на стоянку и начала крушить автомобили. Злоумышленники били легковушки ногами и срывали с них номерные знаки.

Об этом стало известно из обнародованных в сети записей видеокамер. Позже правоохранители сообщили, что ищут виновных, однако это было безрезультатно.

Читайте полный текст сообщения Ивана Иванова:

Хочу предупредить водителей автомобилей, которые ездят вечером в темное время суток по улице Маяковского (район Детских аттракционов и Станции юных техников). В последние дни в этом районе у группы неизвестных подростков появилось развлечение бросать в проезжающие автомобили из ближайших зарослей деревьев спрессованные груды земли. 06.11.2021 примерно в 18.30 в мой автомобиль (в дверь водителя и в заднее крыло) были брошены комья земли с таким усилием, что если бы это был не ВАЗ, то были бы вмятины. Сегодня, 08.11.2021, мой друг позвонил и сообщил, что в этом же районе примерно в 18.00 в стекло его автомобиля был брошен комок земли с такой силой, что стекло чудом не разлетелось, а в парк после остановки авто побежало несколько подростков 12 – 13 лет.

Так же хотел предупредить родителей подростков с этого района, что если этим занимаются ваши дети, то они подвергают себя большой опасности. Потом не обижайтесь.