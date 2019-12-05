За 10 месяцев 2019 агрохолдинг МХП проинвестировал в общины 14 областей страны больше 130 млн

Предприятия агроиндустриального холдинга МХП инвестировали 132,6 млн грн в течение 10 месяцев 2019 года в социальные и инфраструктурные проекты для развития общин и социальной поддержки их жителей в 14 регионах Украины.

Об этом сообщили в МХП. К наиболее капиталоемким проектам относится развитие инфраструктуры общественного пользования в районах присутствия предприятий МХП.

По сравнению с первым полугодием 2019 года холдинг почти удвоил инвестиции в развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры: с 23,4 млн грн – до 40,4 млн грн.

29,3 млн грн – инвестиции в развитие и модернизацию социальной инфраструктуры общего пользования. Помощь образовательным учреждениям (реализация образовательных проектов, ремонт детских садов, улучшение условий обучения в школах и ВУЗАХ) по итогам 10 месяцев текущего года также удвоились и достигли 17,3 млн грн по сравнению с 9,01 млн грн в первом полугодии.

"Децентрализация уже дает свои плоды в продуктивном взаимодействии локальных общин и предприятий – местных крупных работодателей и налогоплательщиков. Сейчас общины территорий, где представлены предприятия МХП, получают пользу, в первую очередь из-за того, что на местах остается основная масса уплаченных налогов. Во многих укрупненных общинах именно предприятия МХП – главные наполнители их бюджетов. Благодаря налогам, укрупнению и надежным социальным партнерам общины получают возможности не просто удерживать себя. Они становятся успешными и самодостаточными, могут развиваться, модернизировать свою инфраструктуру, повышать качество образования, медицины и других социальных сервисов для местных жителей", – рассказала Виктория Нагирняк, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности МХП.

Она добавила, что изменения, которые происходят в результате децентрализации, качественно повышают взаимодействие общин и предприятий МХП в рамках проектов КСО: представители холдинга получили возможность прямой коммуникации с локальными социальными партнерами в лице жителей общин и их выборных органов власти – это гораздо эффективнее, чем взаимодействие на региональном уровне, ведь запросы и потребности каждого села, каждой общины очень индивидуальные.

Например, предприятие МХП "Победа Новая", которое осуществляет свою деятельность в Черкасской области, осуществляет свои инвестиции в проекты КСО на основе социальных соглашений с общинами. Объем этих проектов на 2019 год составляет 2,25 млн грн. А на ремонт дорог и софинансирование локальных проектов для развития общин, в том числе создание сельских амбулаторий, предприятие МХП предоставило 12,8 млн грн. "Победа Новая" предоставляет средства на питание детей, ремонты и модернизацию зданий школ и детских садов. Объемы финансирования этих проектов предприятием МХП только за III квартал текущего года составили около 700 тысяч гривен.

Компания МХП "Урожайная страна" в Сумской области предоставила финансирование в объеме более 3 млн грн на ремонты сельских школ, дорог, а также на проведение к селам водопроводов и газопроводов, техническое обеспечение деятельности государственных Центров предоставления административных услуг на территории общин присутствия.

"Старинская птицефабрика" в селе Веселиновка Киевской области вручала своим сотрудникам и их семьям ключи от квартир – компания построила современный тридцатиквартирний дом. Социальные соглашения с общинами для обеспечения устойчивого развития сел присутствия "Старинской птицефабрики" превышают 1 млн грн, а в пределах финансирования КСО-проектов по отдельным направлениям развития инфраструктуры общин и социальных услуг для их жителей компания инвестировала около 2,5 млн грн.

В финансировании проектов общин МХП придерживается принципа партнерства – каждая из заинтересованных сторон должна делать свой вклад в технологии.

Мы отдаем приоритет тем проектам, в которые инвестируют и другие заинтересованные стороны – государство, община, локальный малый бизнес. И дело не в деньгах, ведь для каждого посильна своя доля участия в проекте. Но когда каждая из сторон искренне "болеет за дело", посвящает проекту свое время и энергию, предоставляет другие ресурсы – результат более впечатляющий и его больше ценят. Таким образом мы создаем новую культуру партнерства, а не простого потребления благотворительности,

– рассказала Виктория Нагирняк.

По ее словам, трансформация философии сотрудничества с общинами превращает их в настоящих партнеров, которые приносят четкие идеи и планы их реализации: община пишет проект, часть средств предоставляет бюджет, определенную долю финансирует сама община, а часть предоставляют местный бизнес, в том числе МХП. Именно в таком формате бизнес повышает способности общества и является гарантией устойчивого развития проектов, которые он инициирует.

Один из самых востребованных КСО-объектов МХП – "Врач для села". Холдинг профинансировал эту программу на сумму более 7,2 млн грн: в села приезжают специалисты высокого уровня в области кардиологии, офтальмологии, гинекологии, педиатрии и т.д., ведут бесплатный прием и оказывают консультации и помощь. Холдинг помогает обеспечить специалистов необходимым медицинским и диагностическим оборудованием для УЗИ, флюорографии, проведение анализов.