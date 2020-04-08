По 500 гривен начали получать пенсионеры, которым больше 80 лет
Пенсионеры, старше 80 лет, с 7 апреля начали получать ежемесячную компенсацию к пенсии в размере 500 гривен. Кроме того, до конца апреля все пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч гривен, получат доплату в тысячу гривен.
По 500 гривен получат пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 гривен. В то же время после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера, сообщили в Пенсионном фонде.
Важно Что изменится с пенсиями в апреле
Кроме того, для людей старше 80 лет, которые получают пенсию и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсия не может быть меньше, чем 2 600 гривен.
Пенсионный фонд провел соответствующие перерасчеты для 1 480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет.
Выплата компенсации за апрель начата уже тем пенсионерам, у кого дата выплаты – по 7 число включительно. Другие пенсионеры, старше 80 лет, получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.
Такую ежемесячную выплату будут получать также другие пенсионеры после достижения ими возраста 80 лет.
О тысяче гривен доплаты к пенсии
"Со следующей недели будем доплачивать по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен. И до конца апреля эти деньги получат все пенсионеры", – заявил премьер Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента.
Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которые получат дополнительную помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.
"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь нужно двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.
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Кто и какие пенсии получает в Украине / Инфографика 24 канала
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