14:16
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      По 500 гривен начали получать пенсионеры, которым больше 80 лет

      - Читати новину українською
      По 500 гривен начали получать пенсионеры, которым больше 80 лет / apostrophe.ua/ua/article/economy

      Пенсионеры, старше 80 лет, с 7 апреля начали получать ежемесячную компенсацию к пенсии в размере 500 гривен. Кроме того, до конца апреля все пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч гривен, получат доплату в тысячу гривен.

      По 500 гривен получат пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 гривен. В то же время после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера, сообщили в Пенсионном фонде.

      Важно Что изменится с пенсиями в апреле

      Кроме того, для людей старше 80 лет, которые получают пенсию и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсия не может быть меньше, чем 2 600 гривен.

      Пенсионный фонд провел соответствующие перерасчеты для 1 480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет.

      Выплата компенсации за апрель начата уже тем пенсионерам, у кого дата выплаты – по 7 число включительно. Другие пенсионеры, старше 80 лет, получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

      Такую ежемесячную выплату будут получать также другие пенсионеры после достижения ими возраста 80 лет.

      О тысяче гривен доплаты к пенсии

      "Со следующей недели будем доплачивать по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен. И до конца апреля эти деньги получат все пенсионеры", – заявил премьер Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента.

      Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которые получат дополнительную помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

      "Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь нужно двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

      К теме Работающим пенсионерам пересчитали выплаты: как увеличились суммы

      пенсії в Україні хто має право умови
      Кто и какие пенсии получает в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Пенсионный фонд Пенсия
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:46 Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ: причина
      Новини світу 5018
      сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
      Новини України 38157
      сегодня , 14:05 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 169684
      сегодня , 11:36 В ВСУ зафиксировали 5 случаев коронавируса
      Новини України 7401
      сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
      Лікування 36187
      сегодня , 13:08 Где установлены блокпосты по Украине: инфографика
      Новини України 5541
      сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 209668
      сегодня , 11:23 Офис генпрокурора открыл дела против Гео Лероса: в чем его обвиняют
      Новини України 6271
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 13:35 Пенсионный фонд или безработные: куда государству надо вкладывать деньги
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук