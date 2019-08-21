По большому счету, должен был бы извиниться президент, – Давидюк о скандале с Бужанским

Многими представителями власти институт свободы слова отодвигается на обочину. Во многом это объясняется низкой политической культурой. Иногда даже плохой воспитанностью.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории и они не единственные.

За них, по большому счету, должен был бы извиниться президент и вступиться за журналиста. Это было бы справедливо. Это было бы по-лидерски. Если ты лидер страны, своей партии, как минимум, идейный вдохновитель и наставник, то за журналиста надо было бы вступиться,

– сказал Давидюк.

В 2018 году Владимир Зеленский, когда еще не был президентом, запустил в Facebook флешмоб #ідітьус*аку. Его тогда возмутила реакция народного депутата Олега Барны, который в нецензурной форме обратился к журналисту в стенах Верховной Рады Украины.

"Однако, я не хотел бы, чтобы политики заступались журналистов. Это низко, какая-то второсортность. На самом деле, надо создать условия, чтобы журналист был априори защищен. Когда меняется владелец СМИ, то самое большее, что может сделать журналист – это уволиться", – добавил политолог.

Должно быть наоборот, журналист должен себя свободно чувствовать. Однако может устраиваться общественное, финансовое и правоохранительное давление. Это не 90-е годы, когда журналистам при Кучме пистолеты раздавали, но все равно это давление остается,

– заверил Давидюк.

Почему Максим Бужанский обозвал журналистку?

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Его оскорбило, что она во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

В свою очередь журналистка написала, что отвечать Бужанскому не будет, потому что это "как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто". В партии его слова назвали недопустимыми, но при этом политсила призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений в отношении нардепов.

Однопартиец Бужанского Александр Дубинский поддержал его.

Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты НВ: "поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича" и, как завещал Петр Алексеевич, почитали телеграмм канал Портнова. Трепещите, бандерлоги,

– написал Дубинский в своем Telegram.

Также Дубинский назвал себя, Бужанского и главу партии Слуга народа Дмитрия Разумкова "единственными серьезными депутатами" в новом парламенте и пожалел, что в Верховную Раду не баллотировался экс-заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.