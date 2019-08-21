15:16
22 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина
      Вєсті Кремля
      21:38, 21 августа
      Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
      Вєсті.UA
      21:20, 21 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      По большому счету, должен был бы извиниться президент, – Давидюк о скандале с Бужанским

      280 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / gettyimage

      Многими представителями власти институт свободы слова отодвигается на обочину. Во многом это объясняется низкой политической культурой. Иногда даже плохой воспитанностью.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

      Читайте также: Давление на журналистов – это опасная игра, – эксперт о высказываниях Бужанского

      По его словам, Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории и они не единственные.

      За них, по большому счету, должен был бы извиниться президент и вступиться за журналиста. Это было бы справедливо. Это было бы по-лидерски. Если ты лидер страны, своей партии, как минимум, идейный вдохновитель и наставник, то за журналиста надо было бы вступиться,
      – сказал Давидюк.

      В 2018 году Владимир Зеленский, когда еще не был президентом, запустил в Facebook флешмоб #ідітьус*аку. Его тогда возмутила реакция народного депутата Олега Барны, который в нецензурной форме обратился к журналисту в стенах Верховной Рады Украины.

      "Однако, я не хотел бы, чтобы политики заступались журналистов. Это низко, какая-то второсортность. На самом деле, надо создать условия, чтобы журналист был априори защищен. Когда меняется владелец СМИ, то самое большее, что может сделать журналист – это уволиться", – добавил политолог.

      Должно быть наоборот, журналист должен себя свободно чувствовать. Однако может устраиваться общественное, финансовое и правоохранительное давление. Это не 90-е годы, когда журналистам при Кучме пистолеты раздавали, но все равно это давление остается,
      – заверил Давидюк.

      Почему Максим Бужанский обозвал журналистку?

      Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Его оскорбило, что она во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

      В свою очередь журналистка написала, что отвечать Бужанскому не будет, потому что это "как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто". В партии его слова назвали недопустимыми, но при этом политсила призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений в отношении нардепов.

      Однопартиец Бужанского Александр Дубинский поддержал его.

      Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты НВ: "поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича" и, как завещал Петр Алексеевич, почитали телеграмм канал Портнова. Трепещите, бандерлоги,
      – написал Дубинский в своем Telegram.

      Также Дубинский назвал себя, Бужанского и главу партии Слуга народа Дмитрия Разумкова "единственными серьезными депутатами" в новом парламенте и пожалел, что в Верховную Раду не баллотировался экс-заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

      blog_ava
      Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8
      сегодня
      2910
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Журналисты СМИ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сегодня , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 156
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 14:28 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 122
      Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      сегодня , 13:41 Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      Ірина Лаб'як 228
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 12:31 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 269
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сегодня , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2398
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук