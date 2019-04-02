По цене квартиры в Киеве в Испании можно приобрести целое село: известна причина

В провинции Луго, на северо-западе Испании, агентства недвижимости выставляют на продажу целые населенные пункты.

Такие необычные предложения можно найти на сайте местного агентства по недвижимости Aldeas Abandonadas, пишет Bloomberg.

Читайте также: Дом в подарок: что предлагают за переезд в итальянскую деревню

Цены на такие села стартуют от 85 тысяч евро (примерно 2,5 миллиона гривен). Сравните, какими были цены на квартиры в новостройках Киева в марте 2019.

Почему в Испании продают села?

Причиной такой ситуации называют так называемую "демографическую зиму" – молодежь уезжает из сельской местности в крупные города.

Многие дома остаются буквально брошенными на произвол судьбы.

В 2018-м риэлторы продали примерно 40 таких испанских поселков-призраков. Что интересно, 90% из них приобрели иностранцы.

На фото видно, что в некоторых домах остались брошенными мебель, сантехника или вещи предыдущих владельцев.

По подсчетам специалистов рынка недвижимости, сегодня в Испании насчитывается около 1500 сел-призраков. Социологи прогнозируют, что в ближайшее время их количество будет расти, ведь в стране ежегодно снижается рождаемость.

Смотрите, как выглядит дома в японской провинции, которые раздают даром.