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      По цене квартиры в Киеве в Испании можно приобрести целое село: известна причина

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      Иностранцы скупают заброшенные деревни в Испании
      Иностранцы скупают заброшенные деревни в Испании / bloomberg.com

      В провинции Луго, на северо-западе Испании, агентства недвижимости выставляют на продажу целые населенные пункты.

      Такие необычные предложения можно найти на сайте местного агентства по недвижимости Aldeas Abandonadas, пишет Bloomberg.

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      Цены на такие села стартуют от 85 тысяч евро (примерно 2,5 миллиона гривен). Сравните, какими были цены на квартиры в новостройках Киева в марте 2019.

      Почему в Испании продают села?

      Причиной такой ситуации называют так называемую "демографическую зиму" – молодежь уезжает из сельской местности в крупные города.

      Многие дома остаются буквально брошенными на произвол судьбы.

      В 2018-м риэлторы продали примерно 40 таких испанских поселков-призраков. Что интересно, 90% из них приобрели иностранцы.

      На фото видно, что в некоторых домах остались брошенными мебель, сантехника или вещи предыдущих владельцев.

       

       

      По подсчетам специалистов рынка недвижимости, сегодня в Испании насчитывается около 1500 сел-призраков. Социологи прогнозируют, что в ближайшее время их количество будет расти, ведь в стране ежегодно снижается рождаемость.

      Смотрите, как выглядит дома в японской провинции, которые раздают даром.

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      Теги: Новости недвижимости Путешествия Рынок недвижимости Новости недвижимости мира
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