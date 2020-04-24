По делу Майдана провели следственные эксперименты со свидетелями: каковы результаты

Правоохранители провели четыре следственные эксперименты по делам Майдана на улице Институтской в Киеве при участии свидетелей. В результате уточнили местоположения правоохранителей 20 февраля 2014 года во время расстрелов протестующих.

Чотири слідчі експерименти провели прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів Майдану ДБР.

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Мова йде про кримінальне провадження за фактами організації умисних вбивств та завдання тілесних ушкоджень протестувальникам під час Революції Гідності.

Під час слідчого експерименту на вулиці Інститутській свідком уточнені відомості щодо місця розташування правоохоронців 20 лютого 2014 року на цій місцевості,

– йдеться у повідомленні.

Також вдалося з’ясувати обставини їхнього переміщення та місця, звідки вони стріляли.

По справі Майдану провели слідчі експерименти зі свідками

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.