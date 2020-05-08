По дну реки с портретами ветеранов войны: в России придумали новый формат парада – видео
В российском городе Орел в канун 9 мая устроили акцию "Бессмертный полк" под водой. Водолазы поисково-спасательной службы прошлись с портретами ветеранов по дну реки Ока.
Акцию назвали "Бессмертный полк на небе, на земле и под водой", сообщает пресс-служба МЧС России.
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Российские спасатели несли в руках портреты морских пехотинцев, участвовавших во Второй мировой войне.
После этого портреты ветеранов, держа в руках, также провезли по реке на катерах. Акцию завершили возложением цветов к памятнику освободителям Орла.
В России водолазы прошлись с портретами ветеранов войны по дну реки: смотрите видео
Как Украина отмечает 9 мая
- Украина на протяжении длительного времени отмечала 9 мая как День победы во Второй мировой войне. В этот день обычно происходили различные торжественные мероприятия и парады.
- Этот день в Украине отмечается до сих пор, однако уже не так пышно, а в европейском духе памяти и примирения, поскольку до 10 миллионов украинцев положили свои жизни на протяжении ужасной трагедии XX века.
- Кроме того, в 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.
- Также используют термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти отныне является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.
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