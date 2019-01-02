21:10
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      По дороге в Карпаты произошло ДТП с туристическим автобусом: фото

      39 Читати новину українською
      Фото ДТП
      Фото ДТП / Соцсети

      В горах Львовской области на трассе Киев – Чоп произошла авария с участием туристического автобуса.

      Об этом сообщил сотрудник полиции Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

      Читайте также: В Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля: от "Запорожца" остался только металлолом

      По информации пассажиров, водитель ехал с высокой скоростью. Пострадавших, к счастью, нет.

      Люди отмечают что водитель превысил скорость на перевале, зная, что автобус на лысой резине. Результат: вся туристическая группа в кювете, без жертв,
      – написал Зинкевич.

      Напомним, что на Николаевщине в легковушке Opel передвигалась семья – жители Казанковского района. Жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, включая трёх детей, произошло утром во вторник, 1 января, на трассе "Николаев – Днепропетровск". Сообщалось, что водитель погиб на месте, а женщина с многочисленными травмами, вместе с бессознательной девочкой в возрасте около восьми лет, были доставлены в больницу.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Россия резко сократила авиарейсы в оккупированный Крым: известна причина
       4 июня 2018 , 14:42
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      "Разобрали Украину, как велосипед". Словацкие СМИ расхваливают свою сборную за эффектный разгром команды Шевченко
       17 ноября 2018 , 11:54
      Восставшие из забвения: шесть возрожденных марок автомобилей XXI века
       1 января , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук