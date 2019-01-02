По дороге в Карпаты произошло ДТП с туристическим автобусом: фото

В горах Львовской области на трассе Киев – Чоп произошла авария с участием туристического автобуса.

Об этом сообщил сотрудник полиции Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По информации пассажиров, водитель ехал с высокой скоростью. Пострадавших, к счастью, нет.

Люди отмечают что водитель превысил скорость на перевале, зная, что автобус на лысой резине. Результат: вся туристическая группа в кювете, без жертв,

– написал Зинкевич.

Напомним, что на Николаевщине в легковушке Opel передвигалась семья – жители Казанковского района. Жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, включая трёх детей, произошло утром во вторник, 1 января, на трассе "Николаев – Днепропетровск". Сообщалось, что водитель погиб на месте, а женщина с многочисленными травмами, вместе с бессознательной девочкой в возрасте около восьми лет, были доставлены в больницу.