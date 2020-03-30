По-другому эту заразу не остановим, – Кличко о возможном закрытии въезда в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что сейчас въезды и выезды из столицы остаются открытыми, однако они контролируются. Он не исключает введение более жестких ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса.

Въезд в Киев легкого транспорта сейчас также не ограничен. Об этом сообщил Кличко во время брифинга.

Важно Кличко обратился к киевлянам: "Если продолжатся эти тусовки, нас всех ждет катастрофа"

В то же время мэр Киева отметил, что в случае резкого увеличения больных, город придется закрыть.

Если будет резкий скачок вируса, будут приняты более жесткие ограничения, иначе мы не остановим эту заразу,

– подчеркнул Кличко.

Он добавил, что с 17 марта действует ограничение на въезд в столицу автобусов междугороднего сообщения. Что касается блокпостов, то они работают уже неделю, там дежурят полиция.

Брифинг мэра Киева Виталия Кличко: смотрите видео

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