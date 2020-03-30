По-другому эту заразу не остановим, – Кличко о возможном закрытии въезда в Киев
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что сейчас въезды и выезды из столицы остаются открытыми, однако они контролируются. Он не исключает введение более жестких ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса.
Въезд в Киев легкого транспорта сейчас также не ограничен. Об этом сообщил Кличко во время брифинга.
Важно Кличко обратился к киевлянам: "Если продолжатся эти тусовки, нас всех ждет катастрофа"
В то же время мэр Киева отметил, что в случае резкого увеличения больных, город придется закрыть.
Если будет резкий скачок вируса, будут приняты более жесткие ограничения, иначе мы не остановим эту заразу,
– подчеркнул Кличко.
Он добавил, что с 17 марта действует ограничение на въезд в столицу автобусов междугороднего сообщения. Что касается блокпостов, то они работают уже неделю, там дежурят полиция.
Брифинг мэра Киева Виталия Кличко: смотрите видео
Коронавирус в Киеве: главное
- В столице Украины зафиксировано уже 102 заражения новым видом коронавируса по состоянию на 30 марта. По этому показателю Киев явно опережает все другие регионы страны.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- В Киеве ввели ограничения на предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Ограничения будут действовать до завершения карантина.
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