По Европе теперь нужен ремонт, – Климкин о последствиях разговора Трампа и Зеленского

Владимиру Зеленскому пока что удалось выбраться из украинско-американского скандала без особых потерь. Впрочем, в перспективе ситуация с телефонным разговором Трампа – Зеленского может затянуть Украину в негативный водоворот.

Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин во время политического ток-шоу "Право на власть".

Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: последствия для Украины

Впервые разговор мировых лидеров был обнародован. И это – беспрецедентно. Впервые начались движения вокруг импичмента. Теперь в истории Штатов Украина будет связана с Чернобылем, Майданом и импичментом,

– подчеркнул дипломат.

Климкин добавил: хоть украинский президент вышел без особых потерь из этой ситуации, впрочем, хорошие отношения с Европой нужно будет еще восстанавливать.

Так Климкин прокомментировал слова президента в опубликованной стенограмме о мизерной помощи Украине от Евросоюза:

По Европе потребуется ремонт и даже не косметический. Нужна будет трехсторонняя встреча, надо будет вкладываться на полную. Все, что случилось, в перспективе нам не поможет.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского: почему возник скандал?

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, и это считают вмешательством в президентские гонки.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

В то же время, в ходе разговора Трамп сказал Зеленскому, что ни Франция, ни Германия не помогают Украине достаточно, и он этим очень разочарован. Эти слова подтвердил и повторил украинский гарант, назвав США лучшим и более крупным партнером Украины, чем Евросоюз.