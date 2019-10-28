По Харькову разгуливал антимайдановец "Топаз" : его узнали местные жители-видео 18+

Активный участник антимайдановских движений в Киеве и Харькове, пророссийский сепаратист Игнат Кромской (более известный под псевдонимом "Топаз"), уже вышел из СИЗО. На днях его запечатлели местные жители в Харькове, которые спросили у скандального боевика, почему он не на передовой в так называемых "Л/ДНР". На это "Топаз" заявил, что ничего со времен Революции Достоинства не помнит.

Кромского заметили в харьковском метро. Местные жители сняли часть диалога с ним на видео и опубликовали ролик в сети.

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Ты не помнишь, как моего друга головой об асфальт бил? Нет? Не помнишь райотделение?.. Как твои дела? Как ХНР?

– спрашивали у "Топаза".

Тот в основном отмалчивался и говорил, что не помнит ничего.

"Топаз" разгуливал по Харькову: видео

Кто такой "Топаз" и почему он скандально известен?

Это пророссийский житель Харькова. Настоящее его имя Игнат Кромский.

Был одним из руководителей охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Под прозвищем "Топаз" Кромский стал известен после появления в интернете видео скандального журналиста Сергея Рулева. Съемка прерывается на моменте, когда на автора видео нападают "титушки", и он начинает взывать о помощи, обращаясь к Кромскому: "Топаз, дай команду!". Это выражение стало интернет-мемом, который был довольно популярным во время Евромайдана.

"Топаз", дай команду: скандальное видео при участии Кромского

27 февраля 2014 года Кромський записал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. В нем он призвал главу Кремля ввести войска в Украину и защитить население.

В течение двух следующих дней Кромский участвовал в стычках за контроль над зданием Харьковской ОГА, которую в конце концов заняли представители Антимайдана. При этом представителей проукраинской стороны ставили на колени и морально унижали.

23 марта 2014 года на митинге под харьковским горсоветом "Топаз" агитировал людей за федерализацию Украины и пророссийский Харьков.

28 марта его арестовали и посадили под домашний арест. Впрочем, Кромский срезал электронный браслет и сбежал из-под ареста.

Далее находился в захваченном пророссийскими активистами здания Харьковской ОГА.

25 апреля его повторно арестовали.

Что известно о приговоре Кромскому?

30 января 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении следующих преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки, незаконное завладение транспортным средством.

"Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014-го до 20 июня 2017 года) должна быть зачислена в срок отбывания наказания из расчета день за два, по "закону Савченко".

После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывалось в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, согласно приговору, Кромский должен был провести в тюрьме еще около двух лет.



