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      По Харькову разгуливал антимайдановец "Топаз" : его узнали местные жители-видео 18+

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      Антимайдановец " Топаз"
      Антимайдановец " Топаз" / скриншот

      Активный участник антимайдановских движений в Киеве и Харькове, пророссийский сепаратист Игнат Кромской (более известный под псевдонимом "Топаз"), уже вышел из СИЗО. На днях его запечатлели местные жители в Харькове, которые спросили у скандального боевика, почему он не на передовой в так называемых "Л/ДНР". На это "Топаз" заявил, что ничего со времен Революции Достоинства не помнит.

      Кромского заметили в харьковском метро. Местные жители сняли часть диалога с ним на видео и опубликовали ролик в сети.

      К теме: Топаз, дай команду: в России арестовали одиозного пропагандиста Рулева

      Ты не помнишь, как моего друга головой об асфальт бил? Нет? Не помнишь райотделение?.. Как твои дела? Как ХНР?
      – спрашивали у "Топаза".

      Тот в основном отмалчивался и говорил, что не помнит ничего.

      "Топаз" разгуливал по Харькову: видео

      Кто такой "Топаз" и почему он скандально известен?

      • Это пророссийский житель Харькова. Настоящее его имя Игнат Кромский.
      • Был одним из руководителей охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.
      • Под прозвищем "Топаз" Кромский стал известен после появления в интернете видео скандального журналиста Сергея Рулева. Съемка прерывается на моменте, когда на автора видео нападают "титушки", и он начинает взывать о помощи, обращаясь к Кромскому: "Топаз, дай команду!". Это выражение стало интернет-мемом, который был довольно популярным во время Евромайдана.

      "Топаз", дай команду: скандальное видео при участии Кромского

      • 27 февраля 2014 года Кромський записал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. В нем он призвал главу Кремля ввести войска в Украину и защитить население.
      • В течение двух следующих дней Кромский участвовал в стычках за контроль над зданием Харьковской ОГА, которую в конце концов заняли представители Антимайдана. При этом представителей проукраинской стороны ставили на колени и морально унижали.
      • 23 марта 2014 года на митинге под харьковским горсоветом "Топаз" агитировал людей за федерализацию Украины и пророссийский Харьков.
      • 28 марта его арестовали и посадили под домашний арест. Впрочем, Кромский срезал электронный браслет и сбежал из-под ареста.
      • Далее находился в захваченном пророссийскими активистами здания Харьковской ОГА.
        25 апреля его повторно арестовали.

      Что известно о приговоре Кромскому?

      30 января 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении следующих преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки, незаконное завладение транспортным средством.

      "Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014-го до 20 июня 2017 года) должна быть зачислена в срок отбывания наказания из расчета день за два, по "закону Савченко".

      После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывалось в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, согласно приговору, Кромский должен был провести в тюрьме еще около двух лет.


       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Скандал Новости Украины Новости Харькова Антимайдан
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