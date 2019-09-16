По инициативе Зеленского создали Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов: состав

В Офисе Президента Украины по результатам встречи с журналистами создали временный Общественный совет. Он должен был бы наработать положение о постоянном Общественном совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов

В состав совета вошли 15 человек: 6 представителей медиа, 6 от общественных медийных организаций и 3 должностных лица (от НСЖУ, Независимого медиа-профсоюза и Офиса Президента). Об этом сообщил Укринформ.

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Членами совета от медиасообщества стали Наталья Гуменюк, Вадим Миський, Наташа Влащенко, Павел Елизаров, Михаил Ткач, Даниил Яневский. Впрочем, двое последних не были на встрече, поэтому могут отказаться.

От общественных медийных организаций членами совета стали: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Диана Дуцик, Тарас Шевченко, Татьяна Попова, Александр Бурмагин.

От офиса Президента в Совет вошел Максим Кречетов, от НСЖУ войдет Сергей Томиленко, а от медиапрофсоюза Сергей Штурхецкий.

Совет по вопросам свободы слова будет совещательным органом при президенте, когда соответствующий указ издаст глава государства.

Проблемы в СМИ, которые требуют решения

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем выступлении на встрече обозначил "спектр проблем в медиа":

► Свобода слова.

► Доступ к информации, простая и оперативная обратная связь журналистов с органами власти, пресс-службами.

► Манипуляции и искажение информации.

► Цензура, влияние владельцев на контент.

► Доходность и убыточность.

► Престиж журналистской профессии.

Престиж заметно упал за последние годы. Журналистской профессии следует вернуть уважение. Ситуацию и в медиа, и на рынке нужно менять,

– отметил Бородянский.

Представитель информационного департамента Офиса Президента Максим Кречетов предположил, что, возможно, пришло время переосмыслить значение терминов "свобода слова", "журналистская ответственность" и "соблюдение стандартов".

Возможно, Совет должен наработать критерии, кто собственно является журналистом. Нужна ли своеобразная лицензия на занятие журналистикой, что-то вроде национальной пресс-карты? Как формировать единые стандарты журналистики?

– заметил Кречетов.

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