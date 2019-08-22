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      По итогам первого полугодия МХП инвестировал в КСО-проекты около 62 млн гривен

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      МХП
      МХП / censor.net.ua

      Агроиндустриальный холдинг МХП в первом полугодии текущего года инвестировал в финансирование проектов в рамках программ корпоративной социальной ответственности и развития территорий присутствия почти 62 млн грн.

      Об этом сообщили в компании.

      Лидирующие позиции заняли инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры – 23,5 млн грн, а также поддержка образовательной сферы – 9 млн грн, что включает содействие в развитии школ, помощь детским садам, а также образовательным учреждениям профессионального профиля и вузам.

      В целом, в первом полугодии 2019 года на развитие общественных и инфраструктурных объектов в локациях присутствия 30 своих предприятий в 14 регионах Украины агрохолдинг МХП отправил 38,1 млн грн.

      В реализацию ряда приоритетных КСО-проектов и инициатив в социально-культурной сфере локаций присутствия своих предприятий холдинг инвестировал 21,39 млн грн. В рамках программы "Лелека", ориентированной на финансовую поддержку молодых родителей, МХП профинансировал адресную помощь при рождении детей в размере 430 тыс. грн.

      Одно из самых важных проявлений нашей корпоративной социальной ответственности – поддержка развития сельской медицины и социальной сферы. Это самые востребованные направления для наших партнерских общин в местах присутствия предприятий холдинга. Один из самых ценных для общин КСО-проектов МХП – "Врач для села": холдинг финансирует выездные осмотры врачей в села, закупку необходимого оборудования и медикаментов для амбулаторий,
      – рассказала Виктория Нагирняк, руководитель направления "Корпоративная социальная ответственность" холдинга МХП.

      Еще один из стратегических проектов – "Добробут громады" – имеет образовательно-просветительские цели. Проект помогает руководителям объединенных территориальных общин расширить финансовые возможности для развития и становления. В рамках проекта для председателей объединенных территориальных общин в локациях присутствия МХП объявлен конкурс на реализацию смелых идей по повышению благосостояния общин с возможностью для ОТО-победителей получить десять грантов по 100 тыс. грн. В рамках проекта "Добробут громады" эксперты МХП также детально изучают потребности голов ОТО, старост сельсоветов, подбирают и проводят необходимые для них образовательно-просветительские мероприятия – лектории или семинары. Например, в августе в Литвинецкой ОТО состоялась лекция эксперта на тему "Есть ли угроза закрытия ФАПов как следствие проведения медреформы?". После подобных встреч многие участники совсем иначе начинают смотреть на происходящие изменения и четко видят свою роль.

      Мы готовим амбициозный инновационный проект национального масштаба SMART VILLAGE, запуск которого запланирован на III квартал этого года. Это будет настоящая цифровая революция для развития общин, диджитализации местного самоуправления, образования, здравоохранения. Эта инициатива призвана также стимулировать развитие культуры предпринимательства и повышать благосостояние общин в регионах присутствия МХП,
      – объяснила Виктория Нагирняк.

      Как сообщалось ранее, в 2018 году агроиндустриальный холдинг МХП в рамках проектов корпоративной социальной ответственности вдвое увеличил объемы социальных и инфраструктурных инвестиций в регионах присутствия по сравнению с показателями 2017 года. Финансирование этих проектов превысило 200 млн грн.

      Сейчас холдинг работает над привлечением дополнительных средств от международных финансовых доноров, чтобы укрепить финансовую базу общин. Для этого представители МХП проводят переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и другими возможными грантодателями. Холдинг развернул просветительские проекты, призванные обучить представителей местных общин и их руководителей, местных активистов работе с международными финансовыми организациями, а также обучить представителей общин оформлять и готовить проекты для получения средств на развитие из государственного бюджета.

      blog_ava
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