По Киеву разгуливал мужчина в футболке с портретом Сталина: фаната вождя СССР проучили в метро

В киевском метро 15 июня ехал мужчина, одетый в футболку с портретом советского диктатора Иосифа Сталина. Мужчину встретили украинские активисты и заставили снять провокационную одежду.

Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице Ивана Пишты.

"Еду себе в метро на суд друзей и бац... В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным. У мужика хр*ново началось утро. Это же надо было зайти в мой вагон. Ща будет акт сожжения русских реликвий", – говорится в сообщении.

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Судя по сообщению Пишты и по опубликованным им фото, футболку со Сталиным с мужчины сняли, а потом сожгли.