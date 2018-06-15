По Киеву разгуливал мужчина в футболке с портретом Сталина: фаната вождя СССР проучили в метро
В киевском метро 15 июня ехал мужчина, одетый в футболку с портретом советского диктатора Иосифа Сталина. Мужчину встретили украинские активисты и заставили снять провокационную одежду.
Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице Ивана Пишты.
"Еду себе в метро на суд друзей и бац... В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным. У мужика хр*ново началось утро. Это же надо было зайти в мой вагон. Ща будет акт сожжения русских реликвий", – говорится в сообщении.
Читайте также: Как украинцы относятся к Сталину: обнародовали резонансное исследование
Судя по сообщению Пишты и по опубликованным им фото, футболку со Сталиным с мужчины сняли, а потом сожгли.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии