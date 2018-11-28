По меньшей мере 22 человек погибли в Китае в результате взрыва у химического завода

В северной китайской провинции Хэбэй в результате серии взрывов на химическом заводе погибли по меньшей мере 22 человек, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщило издание PDChina.

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Власти региона просит жителей не приближаться к месту трагедии.

Во время поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв также разрушил 38 грузовиков и 12 автомобилей. Сейчас правоохранители расследуют причину взрыва в городе Чжанцзякоу.



Подтверждена гибель 22 человек в результате серии взрывов



Жителей регион просят не приближаться к месту трагедии

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 листопада 2018 р.