По меньшей мере 22 человек погибли в Китае в результате взрыва у химического завода
В северной китайской провинции Хэбэй в результате серии взрывов на химическом заводе погибли по меньшей мере 22 человек, еще столько же получили ранения.
Об этом сообщило издание PDChina.
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Власти региона просит жителей не приближаться к месту трагедии.
Во время поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв также разрушил 38 грузовиков и 12 автомобилей. Сейчас правоохранители расследуют причину взрыва в городе Чжанцзякоу.
Подтверждена гибель 22 человек в результате серии взрывов
Жителей регион просят не приближаться к месту трагедии
Источник: 24 Канал
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