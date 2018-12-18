По меньшей мере 600 домов сгорело в результате ужасного пожара на севере Бразилии
600 домов были уничтожены во время сильного пожара, произошедшего в бразильском городе Манаус штат Амазонас на севере страны.
Об этом сообщило издание Globo.
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Отмечается, что в результате пожара около 2500 жителей остались без крыши над головой. Причины возгорания пока не установлены. По данным представителей службы гражданской обороны, по масштабу этот пожар уже стал как минимум вторым в истории региона.
Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 миллиона человек. Манаус также принимает большое количество туристов, так как в его порту начинаются многие экскурсионные поездки по Амазонке.
Источник: 24 Канал
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