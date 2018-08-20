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По меньшей мере 8 человек погибли, еще пятеро пропали без вести в результате наводнений в Италии

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Наводнение в Италии заблокировало туристов в ущелье Реганелло
Наводнение в Италии заблокировало туристов в ущелье Реганелло / Фото из открытых источников

В результате сильных дождей затоплено ущелье Реганелло, в которой находились туристы, в понедельник в южном регионе Калабрии. Сейчас сообщается, что восемь человек погибли.

Об этом сообщило региональное издание ANSA.

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Представители местной власти отмечают, что пока из ущелья Реганелло удалось спасти 23 человек, часть из них травмированы. Семь человек госпитализированы, среди них 10-летний мальчик, который получил переохлаждение.

Спасательные службы не владели информацией о количестве возможных пострадавших в начале спасательной операции, поскольку туристы отправились в ущелье самостоятельно и без гидов.

Сейчас отмечается, что в двух организованных группах, которые находились в 12 километровой зоне ущелья Реганелло, было не менее 36 туристов, об этом сообщило издание The New York Times.

Главная проблема в том, что мы не знаем, как много людей пострадали в результате наводнения в ущелье,
– сказал председатель гражданской защиты Калабрии Карло Танси в интервью каналу Sky TG24.

На месте инцидента проводятся спасательные мероприятия.

Теги: Жертвы
Источник: 24 Канал
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