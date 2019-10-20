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      По Одессе прокатился самый длинный трамвай в Украине: впечатляющие фото

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      По Одессе прокатился самый длинный трамвай в Украине
      По Одессе прокатился самый длинный трамвай в Украине / Фото с Фейсбук-страницы Дмитрия Жемана

      В Одессе впервые испытали самый длинный в Украине трехсекционный трамвай Odissey MAX, длина которого составляет почти 31 метр.

      Об этом сообщил директор предприятия КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман в Facebook.

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      Состоит трамвай из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно, однако посадочных только 62 места.

      Стоимость трамвая составляет 18 миллионов гривен, в то же время западные аналоги стоят 1,5 миллиона евро.

      Одесситы предполагают, что работать трехсекционный вагон будет в пиковые часы на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

      По данным местных СМИ, еще один такой трамвай обещают собрать до нового года. Всего по программе развития электротранспорта в Одессе должны собрать шесть таких трамваев "Одиссей-Макс", а также 24 обычных, "коротких" "Одиссея".

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      20 октября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Одессы Транспорт
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