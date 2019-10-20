По Одессе прокатился самый длинный трамвай в Украине: впечатляющие фото

В Одессе впервые испытали самый длинный в Украине трехсекционный трамвай Odissey MAX, длина которого составляет почти 31 метр.

Об этом сообщил директор предприятия КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман в Facebook.

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Состоит трамвай из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно, однако посадочных только 62 места.

Стоимость трамвая составляет 18 миллионов гривен, в то же время западные аналоги стоят 1,5 миллиона евро.

Одесситы предполагают, что работать трехсекционный вагон будет в пиковые часы на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

По данным местных СМИ, еще один такой трамвай обещают собрать до нового года. Всего по программе развития электротранспорта в Одессе должны собрать шесть таких трамваев "Одиссей-Макс", а также 24 обычных, "коротких" "Одиссея".