По сценарию? – финалистка шоу "Холостяк" Галина призналась, как на самом деле снимали шоу

После завершения "Холостяка" финалистка проекта Галина охотно комментирует съемки в шоу и отвечает на все каверзные вопросы. В частности, сюжет проекта является спланированным и проплаченным.

В первый день лета Рожден Ануси сделал загадочный пост, в котором сообщил, что "Холостяк вновь выбрал по сценарию". Такой комментарий вызвал большой резонанс в сети и удивленные люди видели в словах певца намек на предварительное планирование проекта. На такое заявление мгновенно отреагировала Галина, которая призналась, как на самом деле происходили съемки "Холостяка".

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Галина _____ #холостяк8#холостякстб#холостякУкраина#холостякУкраїна#holostyakstb#Holostyak#bachelor#bachelor8 Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 12:47 PDT

По словам Галины Присташ, все события происходят спонтанно, как в реалити-шоу. В противном случае, если бы изначально организаторы знали сюжет, девушка не согласилась на участие в шоу.

Это реалити-шоу, в котором есть большая редакторская работа и видеомонтаж. Это не съемки фильма, где все актеры, входят в роль с заученными фразами и действиями по сценарию! Поэтому прикрываться словом "сценарий" – смешно! А если бы мне показали в самом начале мою историю, и предупредили, что я должна поступать только так и не иначе, то я бы в жизни не согласилась на это! Ведь со стороны это так "не идеально",

– рассказала Галина.

Сами съемки происходили в реальном времени. В течение недели операторы снимали все происходящее с героями проекта. После этого за дело брались режиссеры, монтировали фрагменты в логическую цепь. При этом общение происходило исключительно на камеру.

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"Это не один день, как многие думают. Относительно монтажа, то без него не обойтись, ведь эфирное время, которое вы видите по пятницам – это всего лишь 100 минут, поэтому многое остается за кадром. Все общение и отношения с холостяком в проекте – только на камеру! Мы не видимся без них и не "спим" вместе после ежедневных съемок", – отметила Галина.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 10:15 PDT

Кроме этого, финалистка шоу развенчала миф о проплаченности проекта. По словам Галины, никто не вносил какие-то суммы за ее участие в "Холостяке". А слухи о сети о том, что это сделал отец – безосновательны. Девушка заверила, что ее родные наоборот заплатили бы, чтобы она не прошла кастинг.

Напомним, что 25 мая в финале проекта "Холостяк" Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Свое решение певец сделал в пользу Иванны Гончарук. В то же время эмоциональная участница романтического шоу Галина Присташ покинула Холостяка без объятий на прощание. Перед тем, как сесть в машину, девушка отметила, что герои шоу не продолжают отношений с избранницей, потому выбирают не тех.



Несмотря на такой финал "Холостяка" Галина все же счастлива, что все именно так получилось. Если бы у нее была возможность пережить эти дни еще раз, финалистка шоу ничего бы не меняла.