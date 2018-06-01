18:17
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

По сценарию? – финалистка шоу "Холостяк" Галина призналась, как на самом деле снимали шоу

197 Читати новину українською
Холостяк 8 сезон: Рожден Ануси с Галиной
Холостяк 8 сезон: Рожден Ануси с Галиной / Скриншот

После завершения "Холостяка" финалистка проекта Галина охотно комментирует съемки в шоу и отвечает на все каверзные вопросы. В частности, сюжет проекта является спланированным и проплаченным.

В первый день лета Рожден Ануси сделал загадочный пост, в котором сообщил, что "Холостяк вновь выбрал по сценарию". Такой комментарий вызвал большой резонанс в сети и удивленные люди видели в словах певца намек на предварительное планирование проекта. На такое заявление мгновенно отреагировала Галина, которая призналась, как на самом деле происходили съемки "Холостяка".

Читайте также: Победительница шоу "Холостяк" Иванна неожиданно рассказала об идеальной свадьбе

 

По словам Галины Присташ, все события происходят спонтанно, как в реалити-шоу. В противном случае, если бы изначально организаторы знали сюжет, девушка не согласилась на участие в шоу.

Это реалити-шоу, в котором есть большая редакторская работа и видеомонтаж. Это не съемки фильма, где все актеры, входят в роль с заученными фразами и действиями по сценарию! Поэтому прикрываться словом "сценарий" – смешно! А если бы мне показали в самом начале мою историю, и предупредили, что я должна поступать только так и не иначе, то я бы в жизни не согласилась на это! Ведь со стороны это так "не идеально",
– рассказала Галина.

Сами съемки происходили в реальном времени. В течение недели операторы снимали все происходящее с героями проекта. После этого за дело брались режиссеры, монтировали фрагменты в логическую цепь. При этом общение происходило исключительно на камеру.

Читайте также: "Золотая клетка любви", из которой я вышла, – Галина из шоу "Холостяк" о завершении проекта

"Это не один день, как многие думают. Относительно монтажа, то без него не обойтись, ведь эфирное время, которое вы видите по пятницам – это всего лишь 100 минут, поэтому многое остается за кадром. Все общение и отношения с холостяком в проекте – только на камеру! Мы не видимся без них и не "спим" вместе после ежедневных съемок", – отметила Галина.

Кроме этого, финалистка шоу развенчала миф о проплаченности проекта. По словам Галины, никто не вносил какие-то суммы за ее участие в "Холостяке". А слухи о сети о том, что это сделал отец – безосновательны. Девушка заверила, что ее родные наоборот заплатили бы, чтобы она не прошла кастинг.

Напомним, что 25 мая в финале проекта "Холостяк" Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Свое решение певец сделал в пользу Иванны Гончарук. В то же время эмоциональная участница романтического шоу Галина Присташ покинула Холостяка без объятий на прощание. Перед тем, как сесть в машину, девушка отметила, что герои шоу не продолжают отношений с избранницей, потому выбирают не тех.

Несмотря на такой финал "Холостяка" Галина все же счастлива, что все именно так получилось. Если бы у нее была возможность пережить эти дни еще раз, финалистка шоу ничего бы не меняла.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук