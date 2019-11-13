По схеме Януковича: почему убежал президент Боливии и кто теперь будет возглавлять страну
Предыдущий президент Боливии Эво Моралес сбежал во время массовых протестов в стране. Он вылетел в Мексику и там попросил убежища. Теперь исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.
Она ранее занимала должность второго вицеспикера Палаты сенаторов тамошнего парламента.
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Возглавлять страну Жанин Аньес будет до следующих выборов, которые состоятся в ближайшие 90 дней.
Жанин Аньес
Почему бежал президент Эво Маролес?
Боливийский, теперь уже бывший, президент выложил в сеть пост и написал, что именно так ему пришлось спать после отставки.
"МИД Мексики приняло решение о предоставлении политического убежища Эво Моралесу по гуманитарным вопросам и в результате чрезвычайной ситуации, с которой он столкнулся в Боливии, где есть угроза его жизни", – написал он.
Что известно об Эво Моралесе?Эво Моралес – 80-й президент Боливии, который правил страной в течение 13,5 лет – с 2006 года. На новый президентский срок он был избран на выборах 20 октября 2019 года.
За время своего президентства Моралес неоднократно попадал в различные скандалы – коррупционные, назначения родственников на руководящие должности и даже просмотр порнографических фильмов во время судебного заседания.
Почему в Боливии протестуют люди?
Протесты в Боливии начались еще в конце октября. Тогда избирательная комиссия объявила о переизбрании Моралеса на очередной срок. Люди не согласны с результатами выборов, а оппозиция заподозрила диктатора в фальсификациях. Чтобы хоть как-то утолить разъяренных боливийцев, Моралес по требованию командующего армией подал в отставку.
Протесты в Боливии
А вот сосед Моралеса, венесуэльский диктатор Мадуро и сторонник Путина, уже привычно обвиняет во всем Соединенные Штаты. Мол, переворот в Боливии финансирует Вашингтон.
"Госпереворот против президента Моралеса в Боливии финансировался и управлялся из Белого дома. Они вызвали все перевороты в Южной Америке за последнее столетие", – сказал Николас Мадуро.
Президента Боливии сравнивают с беглецом Януковичем
В Украине же сравнивают побег боливийского Эво Моралеса с украинским президентом-беглецом Януковичем.
С нас уже пример берут в Боливии. Там бывший президент в Мексику поехал, конечно, лучше, чем Ростов, но пример сочетания эмоций и решимости работает хорошо. И в социальных сетях там о Майдане вспоминают. Приятно,
– написал экс-министр МИД Павел Климкин.
А вот жители Боливии вздохнули с облегчением, как только страна осталась без президента. Говорят, теперь чувствуют свободу в стране. Вот так страна лишилась тринадцатилетнего правления диктатора Моралеса, которого поддерживала Москва. Но избавится ли от влияния Белокаменной – покажет время.