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      По схеме Януковича: почему убежал президент Боливии и кто теперь будет возглавлять страну

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      Предыдущий президент Боливии Эво Моралес сбежал во время массовых протестов в стране. Он вылетел в Мексику и там попросил убежища. Теперь исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.

      Она ранее занимала должность второго вицеспикера Палаты сенаторов тамошнего парламента.

      Читайте также: Президент Боливии ушел в отставку через месяц после выборов

      Возглавлять страну Жанин Аньес будет до следующих выборов, которые состоятся в ближайшие 90 дней.

      Жанін Аньєс
      Жанин Аньес

      Почему бежал президент Эво Маролес?

      Боливийский, теперь уже бывший, президент выложил в сеть пост и написал, что именно так ему пришлось спать после отставки.

      "МИД Мексики приняло решение о предоставлении политического убежища Эво Моралесу по гуманитарным вопросам и в результате чрезвычайной ситуации, с которой он столкнулся в Боливии, где есть угроза его жизни", – написал он.

      Что известно об Эво Моралесе?Эво Моралес – 80-й президент Боливии, который правил страной в течение 13,5 лет – с 2006 года. На новый президентский срок он был избран на выборах 20 октября 2019 года.

      За время своего президентства Моралес неоднократно попадал в различные скандалы – коррупционные, назначения родственников на руководящие должности и даже просмотр порнографических фильмов во время судебного заседания.

      Почему в Боливии протестуют люди?

      Протесты в Боливии начались еще в конце октября. Тогда избирательная комиссия объявила о переизбрании Моралеса на очередной срок. Люди не согласны с результатами выборов, а оппозиция заподозрила диктатора в фальсификациях. Чтобы хоть как-то утолить разъяренных боливийцев, Моралес по требованию командующего армией подал в отставку.

      Протести в Болівії
      Протесты в Боливии

      А вот сосед Моралеса, венесуэльский диктатор Мадуро и сторонник Путина, уже привычно обвиняет во всем Соединенные Штаты. Мол, переворот в Боливии финансирует Вашингтон.

      "Госпереворот против президента Моралеса в Боливии финансировался и управлялся из Белого дома. Они вызвали все перевороты в Южной Америке за последнее столетие", – сказал Николас Мадуро.

      Президента Боливии сравнивают с беглецом Януковичем

      В Украине же сравнивают побег боливийского Эво Моралеса с украинским президентом-беглецом Януковичем.

      С нас уже пример берут в Боливии. Там бывший президент в Мексику поехал, конечно, лучше, чем Ростов, но пример сочетания эмоций и решимости работает хорошо. И в социальных сетях там о Майдане вспоминают. Приятно,
      – написал экс-министр МИД Павел Климкин.

      А вот жители Боливии вздохнули с облегчением, как только страна осталась без президента. Говорят, теперь чувствуют свободу в стране. Вот так страна лишилась тринадцатилетнего правления диктатора Моралеса, которого поддерживала Москва. Но избавится ли от влияния Белокаменной – покажет время.

      blog_ava
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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новости политики Протесты Павел Климкин Виктор Янукович Боливия
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