По схеме Януковича: почему убежал президент Боливии и кто теперь будет возглавлять страну

Предыдущий президент Боливии Эво Моралес сбежал во время массовых протестов в стране. Он вылетел в Мексику и там попросил убежища. Теперь исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.

Она ранее занимала должность второго вицеспикера Палаты сенаторов тамошнего парламента.

Читайте также: Президент Боливии ушел в отставку через месяц после выборов

Возглавлять страну Жанин Аньес будет до следующих выборов, которые состоятся в ближайшие 90 дней.



Жанин Аньес

Почему бежал президент Эво Маролес?

Боливийский, теперь уже бывший, президент выложил в сеть пост и написал, что именно так ему пришлось спать после отставки.

"МИД Мексики приняло решение о предоставлении политического убежища Эво Моралесу по гуманитарным вопросам и в результате чрезвычайной ситуации, с которой он столкнулся в Боливии, где есть угроза его жизни", – написал он.

Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 листопада 2019 р.

Что известно об Эво Моралесе?Эво Моралес – 80-й президент Боливии, который правил страной в течение 13,5 лет – с 2006 года. На новый президентский срок он был избран на выборах 20 октября 2019 года.



За время своего президентства Моралес неоднократно попадал в различные скандалы – коррупционные, назначения родственников на руководящие должности и даже просмотр порнографических фильмов во время судебного заседания.

Почему в Боливии протестуют люди?

Протесты в Боливии начались еще в конце октября. Тогда избирательная комиссия объявила о переизбрании Моралеса на очередной срок. Люди не согласны с результатами выборов, а оппозиция заподозрила диктатора в фальсификациях. Чтобы хоть как-то утолить разъяренных боливийцев, Моралес по требованию командующего армией подал в отставку.



Протесты в Боливии

А вот сосед Моралеса, венесуэльский диктатор Мадуро и сторонник Путина, уже привычно обвиняет во всем Соединенные Штаты. Мол, переворот в Боливии финансирует Вашингтон.

"Госпереворот против президента Моралеса в Боливии финансировался и управлялся из Белого дома. Они вызвали все перевороты в Южной Америке за последнее столетие", – сказал Николас Мадуро.

Президента Боливии сравнивают с беглецом Януковичем

В Украине же сравнивают побег боливийского Эво Моралеса с украинским президентом-беглецом Януковичем.

С нас уже пример берут в Боливии. Там бывший президент в Мексику поехал, конечно, лучше, чем Ростов, но пример сочетания эмоций и решимости работает хорошо. И в социальных сетях там о Майдане вспоминают. Приятно,

– написал экс-министр МИД Павел Климкин.

З нас вже приклад беруть в Болівії. Там колишній президент до Мексики поїхав, звісно, краще, ніж Ростов, але ж приклад поєднання емоцій та рішучості працює добре. І в соціальних мережах там про Майдан згадують. Приємно — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2019 р.

А вот жители Боливии вздохнули с облегчением, как только страна осталась без президента. Говорят, теперь чувствуют свободу в стране. Вот так страна лишилась тринадцатилетнего правления диктатора Моралеса, которого поддерживала Москва. Но избавится ли от влияния Белокаменной – покажет время.