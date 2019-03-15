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      По следам России: в Украине предлагают ввести криминал за распространение фейков в СМИ

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      В Украине за распространение фейков могут ввести уголовную ответственность
      В Украине за распространение фейков могут ввести уголовную ответственность / Фото из открытых источников

      Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за распространение фейков в СМИ и интернете. Для этого надо одобрить законопроект №10139 "по предотвращению распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации".

      Этот законопроект на сайте парламента 12 марта зарегистрировал нардеп из фракции "Народный фронт" Игорь Лапин. Он – член комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

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      Недавно подобный закон приняли в России. Государственная Дума установила наказание за размещение недостоверных публикаций в интернете. Часть российского общества выступила против такого решения, ведь это – еще одно из проявлений цензуры в стране, запрета свободы слова и критики власти.

      В свою очередь украинский нардеп предлагает наказывать за распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство другого человека. Штраф за это должен составлять до 8 тысяч 500 гривен. Наказание может быть и в виде общественных работ до 80 часов, и – исправительных работ до 1 года.

      За умышленное распространение фейка хотят штрафовать на сумму от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или общественными работами до 170 часов, или исправительными работами до 2 лет.

      Чтобы избежать уголовной ответственности, нарушитель должен опровергнуть информацию, порочащую честь и достоинство другого человека.

      Наказывать предлагают за сознательное распространение фейка, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, за фейк во время избирательного процесса относительно кандидатов в депутаты, членов партий – субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины. За это предлагают штрафовать от 34 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами до 240 часов, или исправительными работами до 2 лет.

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      В случае, если суд во время выборов установит повторное или одноразовое, но грубое нарушение норм этого закона, он имеет право временно запретить выпуск печатного СМИ или позволить заблокировать интернет-СМИ до завершения выборов. При этом телеканалам могут приостанавливать действие лицензии.

      В проекте закона также предлагают запрещать трансляции программ и передач, которые отрицают или оправдывают участие государства-агрессора (России) в вооруженной агрессии против Украины, финансирование и материальное обеспечение государством-агрессором террористических организаций на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, участие граждан и регулярных войск России в непосредственных боестолкновения с ВСУ.

      Похожий закон осенью 2018 года предлагали народные депутаты от "Блока Петра Порошенко". Они хотели ввести уголовную ответственность за клевету. Такой шаг народные избранники объясняли тем, что в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространения ложных фактов. Однако президент Петр Порошенко выступил против такого законопроекта.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство СМИ Журналисты Медиа Выборы Президента 2019 Лапин Игорь Александрович Интернет
      Источник: 24 канал
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