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      По случаю дня студента львовских львов одели в мантии: яркие фото и видео

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      17 ноября в Международный день студента во Львове свой внешний вид немного изменили три городские льва, а все потому, что они примеряли студенческие мантии.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      Это уже многолетняя традиция города одевать такой наряд на львов. В частности, его сегодня примерил и крупнейший городской лев, которого установили к 100-летию ЗУНР.

      львів
      Самый большой городской лев

      Приятно, что наш лев после того, как стал пластуном, стал еще студентом. По нашей доброй традицией студенческий мэр, который начинает свою каденцию, автоматически получает статус советника городского головы. Старый город льва обладает всегда драйвом и энергией – это молодые люди, студенты, которые толкают этот город вперед. Живите на полную, любите на полную и делайте все, что считаете нужным,
      – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

      садовий
      Мэр Львова Андрей Садовый

      львів
      Лев

      "То, что мы посвятили крупнейшего льва во Львове – это станет весомой поддержкой в движении студенческих организаций во Львове. Есть в том определенный символизм, ведь лев – это символ Львова, студентов в городе очень много. То, что мы сделали является весомым вкладом в студенческое движение нашего города", – рассказал студенческий мэр Александр Николяк.

      садовийСтуденческий совет Львова

      львів
      День студента во Львове

      В этот день всем студентам предложили интересный флешмоб – они приносят книги к городской ратуше, в каждой пишут пожелания, обмениваются друг с другом, а после того как ее прочитали – делают пост в сети Facebook о том, почему ее стоит прочитать, чем она их удивила и передают следующему читателю.

      Теги: Новости Украины Новости Львова студенты Образование
      Источник: 24 канал
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