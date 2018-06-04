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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

По случаю премьеры "Звездных войн" Nissan выпустил кроссовер, похожий на космический корабль

Авто24 26 Читати новину українською

Автопроизводитель не смог обойти громкую премьеру "Хан Соло: Звездные войны" и выпустил по этому случаю новый автомобиль! Стилизованный Nissan напоминает звездолет – его оснастили алюминиевыми накладками, антенной, лазерной пушкой, а также добавили три мощных сабвуфера.

Rolls-Royce Cullinan – "самый люксовый" внедорожник в мире

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Интересно, какой внедорожник можно считать самым люксовым? В свое время таким называли "Бентли Бентайга". Но недавно производители представили непревзойденный "Роллс-Ройс Каллинен"!


Rolls-Royce Cullinan

И если уж интересоваться историей этого авто, стоит упомянуть, что отцом Каллинена считают внедорожник "Бентли Доминатор". Это британский роскошный автомобиль с 90-х, созданный специально для султана Брунея! Поэтому и "Бентли Бентайга", и "Доминатор", и "Роллс-Ройс Каллинен", несомненно, люксовые автомобили для изысканной жизни со вкусом.

Теги: Авто 24 Авто Авто24
Источник: 24 Канал
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