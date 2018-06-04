По случаю премьеры "Звездных войн" Nissan выпустил кроссовер, похожий на космический корабль

Автопроизводитель не смог обойти громкую премьеру "Хан Соло: Звездные войны" и выпустил по этому случаю новый автомобиль! Стилизованный Nissan напоминает звездолет – его оснастили алюминиевыми накладками, антенной, лазерной пушкой, а также добавили три мощных сабвуфера.

Rolls-Royce Cullinan – "самый люксовый" внедорожник в мире

Читайте также: Легендарную трассу Нюрбургринг смогл покорить грузовик – мощный Ford Raptor

Интересно, какой внедорожник можно считать самым люксовым? В свое время таким называли "Бентли Бентайга". Но недавно производители представили непревзойденный "Роллс-Ройс Каллинен"!



Rolls-Royce Cullinan

И если уж интересоваться историей этого авто, стоит упомянуть, что отцом Каллинена считают внедорожник "Бентли Доминатор". Это британский роскошный автомобиль с 90-х, созданный специально для султана Брунея! Поэтому и "Бентли Бентайга", и "Доминатор", и "Роллс-Ройс Каллинен", несомненно, люксовые автомобили для изысканной жизни со вкусом.