По стопам матери: Тина Кароль показала, как учит сына играть на фортепиано

Украинская певица Тина Кароль редко имеет возможность видеться с сыном, поскольку у нее напряженный творческий график, а 9-летний сын Вениамин находится на учебе в Лондоне. Но время, проведенное вместе, не было потрачено зря.

Поэтому, певица опубликовала в своих Instagram-Stories трогательное видео, в котором похвасталась умениями своего сына. Он не только умеет танцевать гопак, как она рассказывала об этом раньше, но и хорошо умеет играет на фортепиано.

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9-летний сын быстро все схватывает и умело перебирает пальцами на клавишах. Тина только иногда указывает на ноты и помогает пением.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 3:06 PDT

Как известно, сын Вениамин от ее покойного мужа Евгения Огира растет и учится в Лондоне, Великобритания. Мальчик там ходит в украинское общество и живет в украинской семье.