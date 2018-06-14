По стопам Вайнштейна: прокуратура взялась за дело Сильвестра Сталлоне

После суда над Харви Вайнштейна, прокуратура Лос-Анджелеса взялась за дело голливудского актера Сильвестра Сталлоне, которого в конце 2017 обвиняли в изнасиловании.

Об этом сообщают в CNN со ссылкой на представителя прокуратуры Грега Рислинга.



В деле речь идет об инциденте, который произошел еще в 1990 году, но согласно законам Калифорнии, срок давности этого преступления уже истек. Поэтому если обвинения окажутся достоверными, прокуратура может выдвинуть актеру обвинения.

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Адвокат Сталлоне Мартин Сингер заявил, что все обвинения в домогательствах и изнасиловании он отрицает.



"Это возмутительно, что окружной прокурор и правоохранительные органы провозгласили эту информацию, потому что это заставляет людей думать, что там действительно что-то было", – прокомментировал Сингер.



Дело Сильвестра Сталлоне приняли к рассмотрению

Напомним, что в ноябре 2017 года одна женщина, имя которой осталось неизвестным, обвинила Сталлоне в сексуальных домогательствах, которые состоялись в 1986 году, когда ей было всего 16. Также еще одна женщина, которая тоже не называет своего имени, заявила, что актер набросился на нее в 1990 году в собственном офисе.