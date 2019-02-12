По тому же сценарию: суд Москвы оставил под стражей еще четырех украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляции адвокатов и оставил под стражей до конца апреля еще четырех украинских моряков – Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыска, Романа Мокряка и Сергея Цибизова.
Как сообщил защитник моряков Николай Полозов, их доставили в суд, однако, заседание проходило за закрытыми дверями.
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7 февраля в Москве на суде, проходившем по такому же сценарию – отклонили жалобы первой четверки моряков. А 13 февраля будут рассматривать апелляции еще восьми украинцев.
В ходе заседания защита ходатайствовала о привлечении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о немедленном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии с нормами женевских конвенций. Но в удовлетворении этого ходатайства было отказано,
– отметил адвокат.
15 января во Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.
Как украинские моряки стали российскими военнопленными?
25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. В следствии этого 6 украинских военных моряков получили ранения.
Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.
Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.