По тому же сценарию: суд Москвы оставил под стражей еще четырех украинских моряков

Московский городской суд отклонил апелляции адвокатов и оставил под стражей до конца апреля еще четырех украинских моряков – Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыска, Романа Мокряка и Сергея Цибизова.

Как сообщил защитник моряков Николай Полозов, их доставили в суд, однако, заседание проходило за закрытыми дверями.

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7 февраля в Москве на суде, проходившем по такому же сценарию – отклонили жалобы первой четверки моряков. А 13 февраля будут рассматривать апелляции еще восьми украинцев.

В ходе заседания защита ходатайствовала о привлечении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о немедленном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии с нормами женевских конвенций. Но в удовлетворении этого ходатайства было отказано,

– отметил адвокат.