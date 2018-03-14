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По ту сторону АП, или как 88-летний дедушка выживает в правительственном квартале

19:56, сегодня 267 Читати новину українською

Напротив Администрации Президента, где периодически проходят торжества на высшем уровне, живет обычный дедушка. Несмотря на то, что цена квартир в этом районе стартует от 150 тысяч долларов, он буквально выживает. Быт старика мало чем отличается от жизни бездомных.

88-летний Николай Ковтяга говорит, что последний раз мылся еще прошлым летом. Воду в квартире отключили, потому что трубы дырявые. В доме грязный пол, из мебели только старая кровать, сундук с макулатурой и разбитый шкаф. А за его окном – совсем другая жизнь.

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Представительские кортежи, первые лица государства и сама Администрация Президента. Все это на уровне вытянутой руки от Николая Тихоновича. И его проживание в правительственном квартале трудно назвать элитным. Но на это дедушка совсем не обращает внимания.

Зависть – это грех. Нельзя завидовать. Зачем завидовать, если ты ничего не достиг, чтобы стать великим человеком. Не достиг, поэтому так и живи,
– считает пенсионер.

В молодости дед Николай работал на речном транспорте. В подтверждение даже показал почетные грамоты. Сейчас получает минимальную пенсию. Квартиру же получил в наследство от отца. Тот в советское время работал личным портным у партийных чиновников.

До прошлого года пенсионером занимались государственные социальные работники. Но с 13 сентября 2017 года Николай Ковтяга добровольно заключил договор пожизненного содержания с частным лицом. Теперь социальные работники даже не имеют права проверять условия его проживания.

Лицо, которое находилось на обслуживании у нас, оно снимается с обслуживания и уже все вопросы, полномочия по уходу, по содержанию, предоставлению всех социальных услуг переводится на лицо, с которым и сложен договор пожизненного содержания,
– отметила директор Киевского территориального центра социального обслуживания Антонина Глоба.

Женщина, которая взяла на себя обязательства ухаживать за Николаем Ковтягой, встретиться с журналистами 24 Канала отказалась. Однако заверила, что дедушка физически здоров, и жить в таких условиях – его выбор.

"Его именно два дня назад врач осматривал. Давление 120 на 80. Все окей. Он всю жизнь там прожил. Вот такой путь он избрал себе в жизни, понимаете?" – прокомментировала пожизненный содержатель Николая Ковтяги Галина.

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Договор на пожизненное содержание в основном заключают с условием, что после смерти владельца помещение перейдет в собственность содержателя. Но с дедом Николаем такого не получится.

Поскольку эта квартира не является собственностью частной, какого-либо лица, а являются коммунальной собственностью, то после смерти того человека, который здесь проживает, с этой квартирой ничего не произойдет. Она как была коммунальной собственностью, так и останется коммунальной собственностью. Право проживать в квартире или унаследовать ее нельзя,
– пояснил адвокат Михаил Ильяшев.

О своей опекунше дед ничего не рассказывает. Говорит, что не помнит, с кем подписывал соглашение. Юристы говорят, смотритель может приватизировать квартиру, если признает его подопечного недееспособным. Или дедушка лично оформит на него доверенность. Однако, старенький, хотя и немощен, уверяет: этого не будет.

Между тем, в городском Департаменте социальной службы говорят: помочь Николаю Ковтяге не могут, пока он сам не расторгнет договор с опекуншей.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Новости Украины Новости Киева Пенсіонери Администрация Президента
Источник: 24 Канал
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