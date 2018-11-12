По уши в кофе: какой тренд придумали политики, чтобы завоевать симпатии электората

На старт! Внимание! Избирательный марафон начинается! В следующем году перед украинцами будет сложный и ответственный выбор: мы будем избирать президента и парламент. Политики уже начали удивлять нас. Как вот к примеру пить кофе на заправке. Журналисты 24 канала спросили у политтехнологов, почему состоятельные и известные решили фотографироваться на заправках и чего от них ожидать еще.

Украинские политики полюбили пить кофе на заправках. И настолько, что о своей любви не могут молчать. Вот фото Юлии Тимошенко, которая пьет из бумажного стаканчика напиток. Его в соцсети выложила пресс-секретарь политика.

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"Просто кофе. Просто заправка," – подписала фотографию Марина Сорока, намекая на привычность процесса для Тимошенко.

А Владимир Гройсман заправку посетил вместе с журналистами. И не побрезговал даже пообедать здесь. Как видно из пустой тарелки, премьеру все по вкусу.



Гройсман пообедал на заправке

Фото на заправке как-то похвасталась и жена президента – Марина Порошенко.



Марина Порошенко тоже побывала на заправке

Похожее фото в Facebook выложил другой кандидат в президенты – Анатолий Гриценко. Однако заверил, что троллил других политиков.

Встретить политика в рядовом кафе – на Западе обычное дело. Когда Барак Обама был президентом, его частенько снимали с пивом в пабе, на матче, на празднике.



Барак Обама

У канцлера Германии Ангелы Меркель тоже есть фотографии с бокалом.



Ангела Меркель

Новый президент Франции Эммануэль Макрон тоже не брезгует попробовать то, чем его угощают.



Эммануэль Макрон

Премьер Канады Джастин Трюдо становился даже по ту сторону стойки – пиво наливал.



Джастин Трюдо

Однако если у западных политиков это получается естественно, то на постсоветском пространстве пьют кофе показательно.

На память приходит эта знаменитая фотка Обамы с Медведевым, когда они ели гамбургеры. И это даже было видно по лицам: Обама зашел просто поесть, а Медведев открыл для себя какой-то новый удивительный мир,

– отметил политолог Никита Потураев.



Медведев и Обама едят бургеры

И как правило политиков, что в России, что в Украине тянет на заправки ближе к выборам, говорят политтехнологи. Хотят продемонстрировать, что такие, как все. А Тимошенко таким образом завоевывает новую аудиторию – более молодую, да еще и городскую.

Тимошенко сейчас меняет свой имидж немножко: ее имидж сельской учительницы, он уже завоевал свое количество электората, и сейчас она – как городская учительница. Здесь нужно, чтобы она в этом имидже была ближе к народу,

– подчеркивает политтехнолог Денис Богуш.

Однако вряд ли украинцы на это клюнут. Ведь все знают, что наши политики живут не в соседних с нами домах, а за высокими заборами. Не ходят по улицам, не ездят на метро. Никита Потураев добавляет: Тимошенко и раньше демонстрировала свою "близость" к народу.

Когда-то она уже пересаживалась с шестисотого Mercedes на 31-ю "Волгу", чтобы не пугать электорат в Кировоградской области. Так что у нее в принципе есть такая политическая память,

– сказал политолог.

Однако похоже ни тогда, ни сейчас в то, что Тимошенко такая же как все, никто не поверил.

Политологи прогнозируют, что кандидаты в борьбе за тепленькие кресла на кофе не остановятся. Впоследствии пересядут на велосипеды, пойдут на футбольные матчи, в магазины и аптеки.

У нас будет уже более 25 кандидатов в президенты. Поэтому будут использовать различные ходы. Кто-то сядет на велосипед – три-четыре кандидата это повторят. Посадят дерево – три-четыре кандидата это повторят. Вся эта история заразна,

– отмечает Богуш.

Однако у многих украинцев уже сформировался иммунитет на подобные технологии. Но есть и те, которые каждый раз заново очаровываются старыми политиками.